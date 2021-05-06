الدوري الأميركي للمحترفين: جاز يستعيد صدارة المنطقة الغربية

جاستن فورد غيتي/ا ف ب

نجم يوتا جاز جوردان كلاركسون خلال المباراة ضد ممفيس غريزليز في الدوري الاميركي للمحترفين في 31 آذار/مارس 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

استعاد يوتا جاز صدارة المنطقة الغربية بفوزه على ضيفه سان انتونيو سبيرز 126-94 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مستفيداً من خسارة فينيكس صنز، المتصدر السابق، أمام مضيفه أتلانتا هوكس 103-135.

ويدين يوتا جاز بفوزه الثالث توالياً والـ48 في 66 مباراة حتى الآن إلى البديل جوردان كلاركسون صاحب 30 نقطة مع ست متابعات واربع تمريرات حاسمة، والعملاق البوسني بويان بوغدانوفيتش الذي أضاف 24 نقطة.

وعوض الثنائي كلاركسون وبوغدانوفيتش غياب المصابين دونوفان ميتشل ومايك كونلي.

وفرض يوتا جاز أفضليته في الأرباع الثلاثة الأولى وكسبها 38-26 و28-16 و34-21، فيما كان الربع الأخير من نصيب الضيوف 31-26.

وقال بوغدانوفيتش الذي بلغ معدله التهديفي في المباريات الخمس الأخيرة 25,8 نقطة: "وجدنا إيقاعنا، إنه شيء رائع. في الوقت الحالي نحاول معرفة كيفية اللعب بدون دونوفان ومايك، نحاول الجري أكثر. لذلك من الجيد بالنسبة لي استعادة ثقتي والاستعداد للمباريات الإقصائية".

وتفوق يوتا بفوز واحد عن فينيكس صنز في صدارة المنطقة الغربية مع ست مباريات متبقية في الموسم المنتظم.

وكان البديل الكرواتي لوكا سامانيتش أفضل مسجل في صفوف سان أنتونيو برصيد 15 نقطة، فيما كان ديفاين فاسيل الافضل في الخماسي الاساسي برصيد 14 نقطة، واكتفى ديمار ديروزان بتسجيل ست نقاط فقط.

وقال ديروزان "تمر في بعض الأحيان بظروف صعبة. لا يمكنك أن تدع ذلك يقلل من ثقتك بنفسك. لا يزال لدينا ست مباريات متبقية. لا تزال لدينا ست فرص لنكون قادرين على وضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بالاستمرار في اللعب".

وفي الثانية، تألق بدلاء أتلانتا هوكس بتسجيلهم 74 نقطة ومساهمتهم في الفوز على فينيكس صنز 135-103.

وسجل كل من الايطالي دانيلو غاليناري ولو وليامس 16 نقطة، وأضاف النيجيري الأصل اونييكا اوونغوو 14 نقطة وكيفن هويرتر 13 نقطة من دكة بدلاء أتلانتا، فيما برز من الأساسيين كلينت كابيلا (18 نقطة) وتراي يونغ والصربي بوغدان بوغدانوفيتش (16 لكل منهما).

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين خصوصاً في الربعين الأول والثاني حيث حسم أتلانتا الأول بفارق أربع نقاط (42-38)، ورد فينيكس في الثاني بفارق سلة (27-25)، قبل أن يستعيد أتلانتا توازنه في الربع الثالث فكسبه بفارق تسع نقاط (30-23) موسعاً تقدمه إلى تسع نقاط (97-88).

وضرب أتلانتا بقوة في الربع الأخير وكسبه بفارق 23 نقطة (38-15).

وهو الفوز السابع توالياً لأتلانتا على أرضه، فيما مني فينيكس صنز بخسارته الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية، وكان نجمه ديفان بوكر أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة.

وهي المرة السادسة التي ينجح فيها بوكر في تسجيل 30 نقطة أو أكثر في المباريات السبع الأخيرة.

© 2021 AFP