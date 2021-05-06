بايدن يزور مطعما مكسيكيا في واشنطن للترويج لخطته الاقتصادية

نيكولاس كام ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن يزور مطعما لشطائر تاكوس في واشنطن في الخامس من أيار/مايو 2021

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واشنطن (أ ف ب)

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء زيارة مقتضبة إلى مطعم مكسيكي في واشنطن حيث طلب شطائر "تاكوس" و"كيزادياس"، في خطوة يرمي من خلالها إلى الترويج لخطته الداعمة للاقتصاد.

وقد فاجأ بايدن الموجودين في مطعم "تاكيريا لاس جيميلاس" بحضوره غير المتوقع إلى المكان الذي قصده بهدف الترويج لـ"صندوق إنعاش المطاعم".

ويرمي هذا الصندوق الذي ضخت فيه واشنطن مبلغ 28 مليار دولار، إلى دعم أحد القطاعات الأكثر تضررا جراء جائحة كوفيد-19.

وقال جوش فيليبس وهو أحد مالكي المكان، لموقع "دي سي إيتر" إن بايدن طلب أربع شطائر "تاكوس" وشطيرتي "كيزادياس".

وتوجه الرئيس الأميركي لفريقه لحظة مغادرة المكان، مازحا بالقول "هذه التاكوس خاصتي".

وأبدت نائبة الرئيس كامالا هاريس دعمها لخطة الإنعاش الاقتصادي من خلال محطة لها داخل مكتبة أثناء زيارة إلى مدينة بروفيدانس بولاية رود أيلاند.

وقد خرجت من مكتبة "بوكس أون ذي سكوير" مع ثلاث روايات وكتب طبخ. وقالت "سأجد الوقت المناسب (للقراءة)".

© 2021 AFP