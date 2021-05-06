سولشاير: "الجماهير تمادت ولكن علينا الاستماع إليها"

اولي سكارف ا ف ب

صورة تظهر مشجعي مانشستر يونايتد داخل ملعب اولد ترافورد احتجاجاً على مالكي النادي عائلة غلايزر الأميركية، مانشستر في 2 أيار/مايو 2021

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لندن (أ ف ب)

اعتبر مدرب مانشستر يونايتد ثاني ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم، النروجي أولي غونار سولشاير أن جماهير "الشياطين الحمر" "تمادت" في ردّة فعلها باجتياحها ملعب "أولد ترافورد" الأحد، ولكن يجب "الإستماع" إلى الأصوات المعارضة للسياسة الرياضية للنادي.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال "يوروبا ليغ" الخميس أمام روما الإيطالي (فاز يونايتد 6-2 ذهاباً) "علينا أن نستمع إلى صوت الجماهير. التظاهر هو حق للجميع، ولكن يجب أن يكون حضارياً. يجب أن يكون سلمياً".

وتابع "لسوء الحظ، عندما يتم اقتحام (الملعب) ويصاب عناصر من الشرطة، ويتعرضون لندوب لمدى الحياة، فإن الامور تأخذ منحىً تصاعدياً. عندما تخرج الأمور عن السيطرة بهذه الطريقة، يصبح ذلك متروكاً للشرطة. لم يعد الأمر يتعلق بالتعبير عن الآراء".

واجتاح مشجعو يونايتد ملعب "أولد ترافورد" قبيل مواجهة الغريم ليفربول في البريميرليغ الأحد، وذلك في إطار الاحتجاج على مالكي النادي الأميركيين، ما تسبب بتأجيل المباراة الى موعد لاحق.

كما توجهت مجموعة من الجماهير الغاضبة إلى الفندق الذي تجمع فيه لاعبو يونايتد قبل المباراة، لمنع الباص من مغادرة المكان.

والقت الشرطة القبض على رجل يبلغ 28 عاماً أمام الفندق بتهمة ارتكاب عدة جرائم، منها إلقاء عبوة نارية وتهديد الحاضرين. فيما أوضح متحدث باسم الشرطة أن ستة شرطيين اصيبوا في المواجهات، من بينهم من أصيب بكسر في محجر العين وبجروح في الوجه.

وتجدد غضب مشجعي يونايتد حيال عائلة غلايزر المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي، نتيجة المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.

وامتلكت عائلة غلايزر يونايتد منذ الاستحواذ المثير للجدل في 2005 خلال فترة الديون الهائلة التي عانى منها النادي.

واحتجاجاً على انتقال ملكية النادي الى الأميركيين، ارتدى مشجعو يونايتد اللونين الأخضر والذهبي للمباريات في بداية عهد عائلة غلايزر، وهما لونا نيوتن هيث، النادي الذي تأسس في عام 1878 والذي أصبح في النهاية مانشستر يونايتد بعد 24 عاماً.

وعادت الأوشحة والمشاعل الخضراء والذهبية الى ملعب "أولد ترافورد" الأحد، بينما كان هناك عدد من اللافتات المناهضة لعائلة غلايزر.

وأكد سولشاير أن فريقه سيحافظ على تركيزه قبيل مباراته المنتظرة أمام روما للتأهل إلى نهائي "يوروبا ليغ"، ضمن مسعاه للفوز مع يونايتد بلقبه الأوّل منذ عام 2017 والتتويج بالمسابقة ذاتها مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي خلفه المدرب النروجي نفسه.

وختم سولشاير قائلاً "عملي، أولويتي، يجب أن تكون النتائج"، و"سيكون من المؤسف أن يتأثر كل العمل الذي قام اللاعبون به، لذا أولويتنا هي أن نلعب بشكل جيد والتأهل إلى المباراة النهائية".

© 2021 AFP