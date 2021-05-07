الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل مهاجمين فلسطينين اثنين خلال محاولة هجوم بالرصاص في الضفة الغربية 

جعفر اشتية اف ب

سيارتان عسكريتان لقوات الامن الاسرائيلية تغلقان الطريق المؤدية الى نقطة سالم للعبور في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه فلسطينيون في السابع من ايار/مايو 2021

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القدس (أ ف ب)

اعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة مقتل مهاجمين فلسطينين اثنين واصابة ثالث بجروح خطرة خلال محاولة هجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان "وصل قبل وقت قصير ثلاثة مهاجمين نحو بوابة قاعدة لحرس الحدود سالم شمال مدينة جنين، وقاموا باطلاق النار نحو بوابة القاعدة بأسلحة من نوع كارلو".

واضاف المتحدث "رد افراد شرطة الحدود وجنود من الجيش الاسرائيلي في رد حازم واحترافي بإطلاق النار"، لافتا الى مقتل اثنين من المهاجمين واصابة الثالث بجروح خطرة.

واوردت الشرطة أن "المهاجم الثالث تلقى الاسعافات الأولية على الفور" ونُقل "في حالة حرجة" الى مستشفى اسرائيلي.

ولم تعرف على الفور هوية المهاجمين.

وياتي هذا الهجوم وسط اجواء متوترة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

والاربعاء، قضى شاب اسرائيلي متأثرا بجروح اصيب بها برصاص فلسطيني قبل بضعة ايام في الضفة الغربية.

وفي اليوم نفسه، قتل فتى فلسطيني في السادسة عشرة برصاص حي اطلقه الجيش الاسرائيلي، وفق مصادر فلسطينية.

© 2021 AFP