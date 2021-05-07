بطولة ألمانيا: فرصة ثانية لبايرن من أجل حسم اللقب ودورتموند يقارع لايبزيغ

كاي بفافينباخ تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال المباراة ضد ماينتس في الدوري الالماني لكرة القدم، ماينتس، غرب ألمانيا، في 24 نيسان/أبريل 2021

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برلين (أ ف ب)

سيكون بايرن ميونيخ السبت أمام فرصة ثانية لحسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم التاسع توالياً، وذلك حين يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الثانية والثلاثين التي تشهد مواجهة قوية بين بوروسيا دورتموند ولايبزيغ الثاني في "بروفة" لنهائي الكأس.

وفرّط بايرن قبل أسبوعين بفرصة حسم اللقب بخسارته على أرض ماينتس 1-2، لكنه سيلعب السبت على ملعبه "أليانز أرينا"، حيث سيكون مصمماً تماماً على إنهاء الأمور قبل مرحلتين على ختام الموسم.

وقد يدخل العملاق البافاري مباراته مع مونشنغلادباخ وهو حاسم للقب في حال نجح دورتموند في حسم مباراته بعد الظهر أمام ضيفه لايبزيغ الثاني، لأن الفارق سيكون 7 نقاط بين الفريقين قبل مرحلتين على الختام.

كما قد يدخل بايرن اللقاء تحت ضغط كبير في حال فوز لايبزيغ لأن الفارق بينه وبين الأخير سيقلص الى أربع نقاط، إلا أن المباراة ضد دورتموند لن تكون سهلة على فريق المدرب المستقبلي لبايرن يوليان ناغلسمان لأن مضيفه يصارع من أجل بطاقة دوري الأبطال بما أنه يتخلف بفارق نقطة فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية الأم.

وبدا قائد دورتموند ماركو رويس عازماً على إسقاط لايبزيغ قبل لقائه مجدداً الخميس المقبل في نهائي الكأس، قائلاً "نريد النقاط الثلاث ثم الفوز بالكأس بعدها بخمسة أيام".

- أهمية مضاعفة للمشاركة في دوري الأبطال -

ونتيجة تداعيات فيروس كورونا، سجل دورتموند خسائر مالية بقيمة 26,3 مليون يورو في النصف الأول من العام المالي لموسم 2020-2021، ما يجعل التأهل الى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل بالغ الأهمية لأنه سيخفف أعباء هذه الديون بحوالي 15,25 مليون يورو.

من المؤكد أن الضغط كبير على الفريقين، فلايبزيغ يمني النفس بالابقاء على حظوظه الضئيلة بلقب الدوري والتحضر بأفضل طريقة لنهائي الكأس والثأر في الوقت ذاته من دورتموند الذي أسقطه في معقله 3-1 في كانون الثاني/يناير، بفضل ثنائية الهداف النروجي إرلينغ هالاند.

وعلق ناغلسمان الذي سيخلف هانزي فليك في تدريب بايرن الموسم المقبل، على ما ينتظر فريقه في الأيام القليلة المقبلة بالقول "سيكون أسبوعاً مثيراً للاهتمام بالنسبة لنا ضد دورتموند مع هاتين المباراتين الهامتين".

ويستعيد دورتموند خدمات هالاند الذي غاب الأسبوع الماضي عن مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس حيث حقق فريقه فوزاً كاسحاً بخماسية نظيفة على هولشتاين كيل من الدرجة الثانية، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

وبعد عودته إلى التمارين هذا الأسبوع، يؤمل أن يكون هالاند "قد تخلّص من الأوجاع وخياراً متاحاً" للمباراة بحسب ما أفاد مدربه إدين تيرزيتش الخميس.

ويفتقد لايبزيغ خدمات لاعبي الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو والأميركي تايلر آدامز بسبب إصابة في الظهر.

وبعد هذه المواجهة المرتقبة، سيحتفل بايرن على أرضه باحراز اللقب للمرة التاسعة توالياً في حال خسارة لايبزيغ أو فوزه على مونشنغلادباخ في مباراة ثأرية للنادي البافاري الذي خسر ذهاباً 2-3 في كانون الثاني/يناير.

- رقم "المدفعجي" على مرأى من ليفاندوفسكي -

وحذر توماس مولر زملاءه في الفريق البافاري من ضرورة ألا تتكرر أخطاء المباراة السابقة ضد ماينتس، لاسيما بعدما حصل اللاعبون على قرابة أسبوعين لالتقاط أنفاسهم نتيجة توقف الدوري افساحاً بالمجال لخوض نصف نهائي الكأس.

وقال مولر "استعدنا التعطش مجدداً بعد أسبوعين من دون مباريات وحصلنا على فرصة للتعافي بدنياً وذهنياً. في الأعوام القليلة الماضية لم نخض أي مباراة سهلة ضد غلادباخ وبالتالي نعلم ما ينتظرنا".

ورغم غيابه لأربعة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، عاد المهاجم البولندي لبايرن روبرت ليفاندوفسكي ليضرب مجدداً في الخسارة أمام ماينتس، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين برصيد 36 هدفاً.

وأمام ليفاندوفسكي ثلاث مباريات لمحاولة الوصول الى الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في موسم واحد والمسجل باسم "مدفعجي" بايرن غيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً خلال موسم 1971-1972.

ويعاني أسطورة النادي البافاري الذي فاز بكأس العالم عام 1974 وألقاب محلية وأوروبية لا تحصى مع بايرن ميونيخ، بينها ثلاثة متتالية في كأس الأندية الأوروبية البطلة بين 1974 و1976، من الخرف ويعيش في دار رعاية متخصصة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن زوجته أوشي في مقابلة قولها إن ابن الـ75 عاماً "يقضي تقريباً 24 ساعة يومياً في الفراش، ونادراً ما يستيقظ للحظات. الأمر جميل عندما يفتح عينيه قليلاً. يتمكن في بعض الأحيان من قول نعم أو لا بعينيه".

لكن "غيرد مولر سيرغب ويتفهم إذا انتزعت منه الرقم القياسي" بحسب ما أفاد ليفاندوفسكي مجلة "سبورت بيلد" مؤخراً.

ويعتبر مونشنغلادباخ مثابة عقدة بالنسبة لليفاندوفسكي إذ لم يسجل ضد الأخير سوى 5 أهداف في 17 مباراة، وهو أدنى عدد له من الأهداف ضد الأندية السبعة الأولى حالياً في الدوري.

© 2021 AFP