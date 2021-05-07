بطولة انكلترا: سولشاير ينوي تكثيف مبدأ المداورة في ظل زحمة المباريات

مدرب مانشستر يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد روما الايطالي في نصف نهائي الدوري الاوروبي. 29 نيسان/ابريل 2021

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لندن (أ ف ب)

أكّد النروجي أولي غونار سولشاير مدرّب مانشستر يونايتد الانكليزي بانه سيكثّف مبدأ المداورة في ظل خوض فريقه 4 مباريات في 8 أيام، مشيرا أن ارتدادات ذلك على السباق نحو احتلال المركز الرابع للفرق الاخرى "هو مشكلة الآخرين وليس مشكلتي".

وكان لقاء القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول الأحد الماضي تأجل بسبب شغب جماهير الاول واقتحامهم ملعب اولد ترافورد احتجاجا على سياسة عائلة غلايزر مالكة النادي، فتم نقل المباراة الى تاريخ الثالث عشر من أيار/مايو الحالي، في حين يلتقي الشياطين الحمر استون فيلا الاحد في 9 منه، وليستر في 11، كما انه واجه روما الايطالي في اياب نصف نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) امس الخميس.

ولدى سؤال سولشاير عن امكانية اعتماد تشكيلتين مختلفتين في مباراتين تواليا، أجاب "خوض مباراتين في 3 ايام صعب ويمكن قبول ذلك اذا كنا خلال فترة عيد الميلاد. لكن خوض مباراتين في 3 أيام في آخر الموسم مع كمية المباريات التي خضناها، يجعل من الأمر أكثر صعوبة. يكاد الأمر يكون مستحيلا، وخوض 4 مباريات في 8 ايام مستحيل".

وأضاف "يتعيّن علي حماية صحة اللاعبين، قد لا يعجب هذا الأمر البعض لدى خياري للتشكيلة وهذا الامر قد يؤثر على السباق لانتزاع بطاقات الدوري الاوروبي، لكن هذه مشكلة الاخرين وليست مشكلتي" ملمحا إلى مواجهتي فريقه ضد ليستر سيتي الثالث الطامح الى مقعد في البطولة القارية المرموقة، وليفربول الساعي بقوة بعدم تفويت قطار التأهل، علما بان مانشستر يونايتد يلتقي الفريقين تباعا في 11 و13 ايار/مايو الحالي.

وحيا سولشاير لاعبيه بعد بلوغهم المباراة النهائية للدوري الاوروبي حيث سيلتقي فياريال الاسباني في 26 الحالي في مدينة غدانسك البولندية "لقد خاضوا موسما رائعا" مشيرا الى ان قلقه الأكبر هو "اصابة احدهم".

© 2021 AFP