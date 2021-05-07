بطولة انكلترا: ليستر سيتي يسقط على ارضه امام نيوكاسل

مايكل ريغان تصوير مشترك/ا ف ب

لاعب ليستر سيتي جيمس ماديسون مستاء عقب الخسارة امام ضيفه نيوكاسل 2-4 في الدوري الانكليزي في السابع من أيار/مايو 2021.

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لندن (أ ف ب)

تعرض ليستر سيتي الثالث والساعي الى انتزاع احدى البطاقات المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل لخسارة قاسية على ارضه امام نيوكاسل 2-4 في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وفشل ليستر سيتي في تضييق الخناق على مانشستر يونايتد الثاني وبقي على بعد 4 نقاط منه علما بان الاخير لعب مباراتين أقل، كما انه بات يواجه خطر عدم التأهل الى المسابقة القارية العريقة لان وست هام يستطيع الاقتراب منه بفارق نقطتين فقط وليفربول بفارق 3 نقاط كونه خاض مباراتين اقل منه، وذلك قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.

وكان ليستر اهدر فرصة التأهل الى دوري الابطال الموسم الماضي ايضا عندما خسر في الجولة الاخيرة ضد مانشستر يونايتد صفر-2 لينتزع الاخير البطاقة.

وما يزيد من صعوبة مهمة ليستر سيتي بأنه يواجه في المراحل الثلاثة الاخيرة مباريات قوية ضد مانشستر يونايتد وتشلسي وتوتنهام ايضا، كما يلتقي تشلسي في نهائي كأس انكلترا في 15 الحالي.

اما نيوكاسل فرفع رصيده الى 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

واستغل المهاجم الشاب جوزيف ويلوك المعار اليه من ارسنال، خطأ فادحا من المدافع التركي تشالار سويوندجو ليفتتح التسجيل (22)، وسرعان ما اضاف الويليزي بول داميت الثاني بكرة رأسية مستغلا ركنية من الاسكتلندي مات ريتشي (34).

وفي الشوط الثاني اضاف نيوكاسل الهدفين الثالث والرابع عن طريق كالوم ولسون، الاول بعد ان راوغ الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل ليودع الكرة داخل الشباك (64)، والثاني من تسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (73).

ورد ليستر بهدفين شرفيين الاول بواسطة جناحه مارك البرايتون بتسديدة قوية رائعة من مشارف المنطقة اثر تمريرة من جيمي فاردي استقرت في سقف الشباك (80)، والثاني عبر مهاجمه النيجيري كيليتشي ايهياناتشو (87).

© 2021 AFP