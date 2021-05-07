بطولة فرنسا: التركي يلماز يضع ليل على مشارف اللقب

فرانسوا بريستي ا ف ب/ا ف ب

مهاجم ليل الدولي التركي براق يلماز (يسار) يحتفل بهزه شباك لنس (3-صفر) في الدوري الفرنسي في السابع من أيار/مايو 2021.

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باريس (أ ف ب)

وضع المهاجم الدولي التركي المخضرم براق يلماز فريقه ليل على مشارف اللقب الرابع في تاريخه والأول منذ عام 2011 بتسجيله ثنائية في الفوز على مضيفه لنس 3-صفر في "دربي الشمال" الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وسجل المخضرم يلماز (35 عاما) الهدفين في الدقيقتين الرابعة من ركلة جزء و40 رافعا رصيده الى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم فارتقى الى المركز الخامس على لائحة الهدافين خلف مهاجمي باريس سان جرمان كيليان مبابي المتصدر (25 هدفا) وموناكو وسام بن يدر وليون الهولندي ممفيس ديباي (19 لكل منهما) وموناكو الالماني كيفن فولاند (16).

وعزز الكندي جوناثان ديفيد تقدم ليل بالهدف الثالث في الدقيقة 60.

كما هي الثنائية الثالثة ليلماز هذا الموسم بعد الاولى في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه بريست (2-3) في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في المرحلة العاشرة، والثانية في مرمى ليون عندما قلب تخلف فريقه بهدفين الى فوز 3-2 في المرحلة الرابعة والثلاثين في 25 نيسان/أبريل الماضي.

وبات براق الذي ساهم أيضا هذا الموسم بخمس تمريرات حاسمة، ثاني لاعب تركي يصل الى حاجز 15 هدفا في موسم واحد في الدوري الفرنسي بعد مولود إردينغ موسم 2009-2010 مع باريس سان جرمان.

وهو الفوز الثالث تواليا لليل والثالث والعشرين هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 76 نقطة قبل مرحلتين من نهاية الموسم بفارق أربع نقاط مؤقتا عن مطارده المباشر باريس سان جرمان حامل لقب الموسم الماضي والذي يختم المرحلة في ضيافة رين الأحد.

وتبقى مباراتان أمام ليل، الاولى أمام ضيفه سانت إتيان في المرحلة السابعة والثلاثين الأحد المقبل، والثانية أمام مضيفه أنجيه في المرحلة الأخيرة في 23 أيار/مايو الحالي، وفوزه فيهما يمنحه اللقب بغض النظر عن نتائج باريس سان جرمان أمام مضيفه رين الأحد وضيفه رينس في المرحلة المقبلة، ومضيفه بريست في المرحلة الأخيرة.

في المقابل، مني لنس بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه امام باريس سان جرمان 1-2 في المرحلة الماضية، فتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الخامس المؤهل الى الادوار الاقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وبات لنس مهددا بالتراجع الى المركز السابع في حال فوز شريكه مرسيليا على مضيفه سانت إتيان، ورين (54 نقطة) على ضيفه سان جرمان.

- هدف مبكر -

وحصل ليل على ركلة جزاء مبكرة وتحديدا في الدقيقة الثانية عندما سدد جوناثان بامبا كرة من داخل المنطقة فتعرض الى تدخل قوي من لاعب الوسط العاجي سيكو فوفانا فانبرى لها الدولي التركي براق يلماز قوية بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جان-لوي ليكا (4).

وكانت اول فرصة للنس تسديدة ضعيفة من داخل المنطقة لفوفانا بين يدي الحارس مايك مينيان (16).

وأنقذ مانيان مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للكاميروني إيغناسيوس غاناغو (28).

وتابع مينيان تألقه وتصدى لتسديدة من زاوية صعبة لغاناغو من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (34).

وتلقى لنس ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه كليمان ميشلان بسبب الانذار الثاني (35).

وعزز يلماز تقدم ليل بهدف رائع من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة من نحو 25 مترا تقريبا أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ليكا (40).

وكاد البرازيلي لويس أراوجو يضيف الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج المنطقة ابعجدها الحارس ليكا الى ركنية لم تثمر (55)، والامر ذاته بالنسبة لزميله البرتغالي تشيكا من تسديدة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (59)، قبل أن يفعلها ديفيد مستغلا كرة مرتدة من الحارس ليكا اثر تسديدة قوية لبامبا من خارج المنطقة فهيأها لنفسه ولعبها قوية بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (60).

وحرم مانيان فوفانا من تسجيل هدف الشرف لأصحاب الأرض بتصديه لتسديدته من مسافة قريبة اثر انفراد الى ركنية (84).

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي نانت مع بوردو، وليون مع لوريان، على أن يلتقي الأحد أيضا متز مع نيم، وستراسبورغ مع مونبلييه، وانجيه مع ديجون، ونيس مع بريست، ورينس مع موناكو.

© 2021 AFP