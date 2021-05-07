خامنئي: إسرائيل "ليست دولة بل معسكر إرهابي"

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طهران (أ ف ب)

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الجمعة أن اسرائيل "ليست دولة بل معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى" متوقعا مرة جديدة "زوالها".

وقال آية الله خامنئي في خطاب متلفز إن "الصهاينة قد حوّلوا فلسطين المغتصبة منذ البداية إلى قاعدة للإرهاب".

وأضاف في خطاب بمناسبة "يوم القدس" الذي تحييه الجمهورية الإسلامية في يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان إن اسرائيل "ليست دولة، بل معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى، وإن مكافحة هذا الكيان السفّاك، هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامّة".

وانتقد خامنئي بشدة "صفقة القرن" أي "خطة السلام" للشرق الأوسط التي عرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووافق عليها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لكن رفضها الفلسطينيون.

كما كرر تنديده بتطبيع العلاقات الأخير بين اسرائيل وعدة دول عربية.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية "إنّ تكامل المسلمين حول محور القدس الشريف، هو كابوس العدوّ الصهيوني وحماته الأميركيين والأوروبيين. إن مشروع +صفقة القرن+ الفاشل ثم المحاولة لتطبيع عدد من البلدان العربية الضعيفة علاقاتها مع العدو الصهيوني، إنما هيَ مساعٍ متخبطة للفرار من ذلك الكابوس"، كما ورد على موقع وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف "إنّني أقولها بشكل قاطع: سوف تبوء هذه المساعي بالفشل، وإنّ الخطّ البياني الانحداري باتجاه زوال العدوّ الصهيوني قد بدأ وسوف لن يتوقف".

ولا تعترف الجمهورية الإسلامية بدولة اسرائيل التي اعلنت في أيار/مايو 1948.

© 2021 AFP