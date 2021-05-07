دورة مدريد: زفيريف يطيح بنادال ويضرب موعدا مع تيم في نصف النهائي

غابريال بويز ا ف ب/ا ف ب

الالماني ألكسندر زفيريف يحتفل بتغلبه على الاسباني رافايل نادال وبلوغ نصف نهائي دورة مدريد في كرة المضرب في السابع من أيار/مايو 2021.

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باريس (أ ف ب)

أطاح الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسا بالإسباني رافايل نادال الأول من الدور ربع النهائي من دورة مدريد للماسترز للالف نقطة في كرة المضرب، عندما تغلب عليه 6-4 و6-4 الجمعة، ليضرب موعدا في دور الاربعة مع النمسوي دومينيك تيم الثالث والفائز على الاميركي جون إيسنر 3-6 و6-3 و6-4.

في المباراة الأولى، وجه زفيريف ضربة موجعة لـ"ملك" الملاعب الترابية قبل ثلاثة أسابيع عن انطلاق بطولته المفضلة رولان غاروس (بين 30 أيار/مايو و13 حزيران/يونيو) عندما أقصاه من الدور ربع النهائي.

وعانى نادال شريك السويسري روجيه فيدرر في الرقم القياسي في عدد الالقاب البطولات الأربع الكبرى (20 لكل منها) وصاحب الرقم القياسي في رولان غاروس (13 لقبا)، الأمرين في مواجهة زفيريف وخسر أمامه للمرة الثالثة في ثماني مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، والثالثة على التوالي بعد دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية 2019 ونصف نهائي دورة باريس للالف نقطة العام الماضي، لكن هذا فوزه الأول على الملاعب الرملية ضد بطل دورة مدريد خمس مرات.

واستهل نادال المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما كسر إرسال الألماني في الشوط السادس ليتقدم 4-2، لكن الأخير قلب الطاولة بكسبه أربعة أشواط متتالية كسر خلالها إرسال الماتادور مرتين وحسمها في صالحه 6-4 في 49 دقيقة.

واستمرت معاناة نادال في المجموعة الثانية وكسب شوطيها الاولين بصعوبة قبل أن ينجح زفيريف في كسر ارساله في الشوط الخامس ليتقدم 3-2 ثم 4-2 و5-3 قبل أن يحسمها في صالحه 56 دقيقة.

وهي المرة الثانية التي يخرج فيها نادال من ربع نهائي احدى الدورات الترابية هذا الموسم، بعد الاولى في مونتي كارلو مطلع الشهر الماضي، قبل أن يحرز لقب دورة برشلونة الاسبوع قبل الماضي علما أنه أنقذ كرة كانت تمنح اللقب لمنافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و6-7 (6/8)، و7-5.

وقال نادال "سيطرت على المباراة في البداية وكنت ألعب بشكل جيد في الأشواط الستة الأولى ولعبت على الأرجح أفضل منه"، مضيفا "ثم بعد تقدمي 4-2 وكنت أرسل للتقدم 5-2، حصلت الكارثة".

وتابع "بالطبع اللعب ضد أحد أفضل اللاعبين في العالم، في ظل هذه الظروف، بهذه السرعة في الملعب، الأمر صعب جدا. حاولت ولكن صحيح أن الإرسال كان من الصعب السيطرة عليه اليوم".

من جهته، قال زفيريف "إنه بالتأكيد أحد أكبر انتصاراتي في مسيرتي حتى الآن، خاصة على الملاعب الرملية ضد رافا".

وأضاف "إنه أصعب شيء نقوم به في رياضتنا. الفوز عليه في عقر داره، في إسبانيا، أمر لا يصدق لكن الدورة لم تنته بعد".

وفي الثانية، قلب تيم الطاولة على إيسنر ليحجز بطاقته الى دور الاربعة وخوض مباراة ثأرية أمام زفيريف الذي حرمه من اللقب عام 2018.

وخرج تيم الباحث عن لقبه الثامن عشر في مسيرته الاحترافية والثاني في الماسترز فائزًا للمرة الثالثة في رابع مواجهة جمعته مع إيسنر حيث جاء الفوز الوحيد للاميركي في بكين عام 2015.

وكان إيسنر (36 عامًا) رجل الارسالات الساحقة، أقصى الروسي أندري روبليف المصنف سابعًا عالميًا في ثمن النهائي مسددًا 29 إرسالا ساحقًا.

وقال تيم (27 عامًا) وصيف نادال في رولان غاروس عامي 2018 و2019 "إنه أحد أفضل مسدّدي الارسالات في التاريخ وخاصة هنا على هذا الارتفاع، الكرة ترتد عاليًا ومن الصعب أن تردها ... تفاجأت من طريقه رده للكرات".

وتابع حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على حساب زفيريف "الزحم تغيّر عندما أنقذت ثلاث فرص لكسر الارسال في المجموعة الثانية".

ورغم أن إيسنر حقق ضربات رابحة أكثر من ضعف التي سدّدها تيم (44 مقابل 20)، إلا أن الاخير استفاد من الاخطاء المباشرة العديدة للاميركي (26 مقابل 10).

وأنهى إيسنر المتوج بـ15 لقبًا في مسيرته الاحترافية المباراة مع 18 إرسالا ساحقًا مقابل اثنين للنمسوي.

وبلغ النروجي كاسبر رود الدور نصف النهائي بتغلبه على الكازخستاني ألكسندر بوبليك 7-5 و6-1.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها النروجي الواعد (22 عاما) نصف نهائي إحدى دورات الألف نقطة بعد روما 2020 عندما خسر امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ومونتي كارلو هذا العام عندما خسر امام الروسي أندري روبليف.

وكان رود أقصى تسيتسيباس الخامس عالميا ووصيف بطل النسخة الاخيرة العام قبل الماضي، من ثمن النهائي في أول فوز له على أحد المصنفين الخمسة الأوائل في العالم.

ويلتقي رود في دور الاربعة مع الايطالي ماتيو بيريتيني او التشيلي كريستيان غارين.

© 2021 AFP