وزير التجارة الفرنسي يؤكد أن بلاده لن تتنازل في ملف الصيد

سمير الدومي ا ف ب

أحد القوارب الفرنسية المشاركة في الاحتجاج أمام ميناء سانت هيلير قبالة جزيرة جيرسي في بريطانيا 6 أيار/مايو 2021

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باريس (أ ف ب)

اعلن فرانك ريستر الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية لإذاعة "سود راديو" أن القرارات التي اتخذتها لندن حول شروط الصيد المفروضة على البحارة الفرنسيين بعد بريكست "باطلة ولاغية" ولا تزال فرنسا ترفضها ب"حزم".

وأضاف "لن نتنازل. القانون في غاية الوضوح ويجب احترام الاتفاقات (...) نعتبر القرارات التي اتخذها البريطانيون باطلة ولاغية".

وتابع "موقفنا حازم جدا (...) لكننا بالطبع نسعى إلى نزع فتيل الأزمة فلا جدوى من المجازفات غير الضرورية".

لا يزال وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، الموضوع الشائك طوال المفاوضات حول شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يسبب توترات رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل، والمطبق منذ الأول من كانون الثاني/يناير.

وذكرت باريس أن بريطانيا نشرت الاسبوع الماضي قائمة ب41 سفينة فرنسية من أصل 344 طلبا، سمح لها بالصيد في مياه جيرسي لكنها مرفقة بمطالب جديدة "لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقا" في إطار الاتفاق حول بريكست.

وقال ريستر "تم منح هذه التراخيص بأعداد غير كافية مع شروط (لم يتم توضيحها) و"لم يتم التشاور مع السلطات الأوروبية (...)"، "يتعارض ذلك مع ما ورد في اتفاقية التعاون".

وصباح الخميس تجمعت عشرات من قوارب الصيد الفرنسية بهدوء قبالة ميناء سانت هيلير في جزيرة جيرسي تحت مراقبة زورقي دورية تابعين للبحرية الملكية، قبل المغادرة بعد الظهر.

ووسط ترحيبها بتهدئة الوضع، استدعت المملكة المتحدة الخميس زورقي الدورية التابعين لها بعد مغادرة قوارب الصيد الفرنسية.

© 2021 AFP