وفاة حارس لوهافر السابق كريستوف ريفو

روبرت فرانسوا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

أعلن نادي لوهافر وفاة حارس مرماه السابق كريستوف ريفو عن 49 عاماً، بعدما أمضى معظم مسيرته الكروية معه، كما دافع أيضاً عن ألوان أندية باريس سان جرمان ورين وتولوز.

وأفاد لوهافر في بيان "غادرنا رجل غير عادي وترك النادي يتيماً من أحد أبرز لاعبيه. كل مشاعرنا وأفكارنا مع عائلته وولديه".

وأضاف رئيس النادي فنسان فولب "نخسر أحد أقربائنا، شخصية محببة جداً وعاشق غير مشروط لنادي لوهافر".

ونعى عالم كرة القدم الحارس ريفو الذي وجد متوفيا في منزله، فيما أثنت عدة أندية على خصال الراحل من بينها سان جرمان الذي عبّر على مواقع التواصل الإجتماعي عن "حزنه العميق"، على غرار رين وتولوز.

ولد ريفو في منطقة باريس واكتشف لوهافر موهبته باكراً خلال مباراة للفئات العمرية للشبان في عام 1998، فانتقل إلى مركز تدريب عميد الأندية الفرنسية قبل أن يفرض نفسه في الفريق الأوّل في الـ "ليغ1" ويصبح معشوق الجماهير.

وفي صيف 1997، انضم إلى سان جرمان لخلافة حارسه برنار لاما، فلم تكن مهمته سهلة خصوصاً بعد الخسارة 1-5 أمام بايرن ميونيخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما انعكس على ثقته بنفسه وحطّم آماله بالانضمام إلى المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم 1998.

عاد إلى التألق بين الخشبات الثلاث مع رين قبل أن يمضي ستة أعوام مع تولوز (2000-2006)، ليعود مجدداً إلى رين كحارس احتياطي. وفي العام 2007 عاد إلى لوهافر اساسياً وساعده للعودة إلى النخبة.

اعتزل كرة القدم عام 2010 في سن الـ 38 عاماً بعد مسيرة خاض خلالها حوالي 450 مباراة، وظل في أروقة النادي النورماندي كاداري ومدير رياضي ومكتشف للمواهب، كما جلس على مقاعد المدربين في عدة مناسبات.

© 2021 AFP