الدوري الأميركي للمحترفين: فيلادلفيا يضمن نظريا صدارة الشرقية

تيم نواتشوكوو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

ضمن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز نظرياً صدارة المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الصعب الجمعة على ضيفه نيو اورليانز بيليكانز 109-107.

وأمام صيحات جماهير ملعب "ولس فارغو سنتر" لنجم الفريق جويل إمبيد، مطالبين بمنحه جائزة أفضل لاعب في الموسم "أم في بي"، تألق العملاق الكاميروني مع 37 نقطة و13 متابعة، مانحا فريقه فوزه السابع تواليا.

ورفع فيلادلفيا رصيده إلى 46 فوزا و21 خسارة في صدارة المنطقة الشرقية، أمام ميلووكي باكس (43-24).

ولدى بيليكانز الذي افتقد نجمه الصاعد زيون ولياسون المصاب بكسر في اصبعه سيبعده لفترة غير محددة، تضررت آمال الفريق باحتلال مركز في المنطقة الغربية يؤهله لخوض ملحق الأدوار الاقصائية "بلاي اوف".

يحتل راهناً المركز الحادي عشر بفارق فوزين عن سان أنتونيو سبيرز العاشر.

ويتفوّق فيلادلفيا بفارق ثلاثة انتصارات عن كل من ميلووكي باكس الفائز على هيوستن روكتس 141-133 وبروكلين نتس.

وسجّل أساسيو ميلووكي بين 17 و24 نقطة، فيما كان رصيد نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 17 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة في 29 دقيقة.

© 2021 AFP