بطولة فرنسا: ليون يعزز حظوظه بدوري الأبطال

جان-فيليب كسيازيك ا ف ب

لاعبو ليون يحتفلون بعد التسجيل في مرمى لوريان خلال لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ديسين-شاربيو، قرب ليون، في 8 أيار/مايو 2021

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باريس (أ ف ب)

عزز ليون حظوظه بالمشاركة الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بصعوده موقتا الى المركز الثالث، وذلك بفوزه الصريح على ضيفه لوريان 4-1 السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبفوزه الحادي والعشرين هذا الموسم والذي تحقق في الشوط الثاني بفضل أهداف حسام عوار (53) والبرازيليين لوكاس باكيتا (65) والبرازيلي برونو غيمارايس (71 و77 من ركلة جزاء) مقابل هدف متأخر لتوما مونكوندوي (83)، رفع ليون رصيده الى 73 نقطة وصعد موقتاً الى المركز الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين أمام موناكو الذي يحل الأحد ضيفاً على رينس.

ويبدو المسار معبداً أمام ليون في المرحلتين الأخيرتين في حال تعثر موناكو أو حتى باريس سان جرمان حامل اللقب والثاني الذي يتقدم عليه موقتا بفارق نقطتين، إذ يلعب في المرحلتين الأخيرتين مع نيم ونيس.

وأنعش نانت حظوظه في البقاء أو أقله خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث توالياً وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه بوردو 3-صفر.

وسجل المالي خليفة كوليبالي (19) وإيمران لوزا (51) وراندال كولو مواني (70) أهداف المباراة التي منحت نانت فوزه الثالث توالياً للمرة الأولى منذ خريف 2019، والأول على أرضه منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والأول مع شباك نظيفة منذ تعادله السلبي مع رين في كانون الثاني/يناير.

ولم يكتفِ نانت بتعزيز مركزه الثامن عشر الذي يخوله خوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية وحسب، بل بات على بعد نقطتين من بوردو الخامس عشر موقتا ونقطة خلف لوريان السابع عشر.

ويتواصل تراجع نتائج بوردو الذي كان سابعاً وينافس على المقاعد الأوروبية في أواخر كانون الثاني/يناير، لكن منذ حينها مني بـ12 هزيمة مقابل انتصارين وتعادل، ما جعله على بعد نقطتين من منطقة الهبوط قبل مرحلتين فقط على نهاية الموسم.

© 2021 AFP