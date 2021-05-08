مضرب: موراي يتطلع قدما للدفاع عن لقبه في الألعاب الأولمبية

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لندن (أ ف ب)

أكّد البريطاني أندي موراي المصنف أوّل عالميا سابقا انه يتطلع للدفاع عن لقبيه الأولمبيين عامي 2012 و2016 في مسابقة كرة المضرب في طوكيو 2020، على الرغم من الاصابات العديدة التي عانى منها على مدى المواسم الماضية.

وقال موراي "اتطلع قدما لتمضية أشهر ممتعة هذا الصيف مع بطولة ويمبلدون والالعاب الاولمبية" مؤكّدا رغبته "المشاركة في افضل البطولات".

واحرز موراي ثلاثة القاب كبيرة في مسيرته (فلاشينغ ميدوز عام 2012 وويمبلدون عامي 2013 و2016)، لكنه عانى من اصابات متتالية اعتبارا من عام 2017 وتحديدا في وركه حيث خضع لأكثر من عملية جراحية.

واضاف موراي الذي لم يخض أي مباراة منذ انسحابه من دورة ميامي الاميركية في اذار/مارس الماضي بداعي الاصابة "اشعر بأني في حالة جيدة في الوقت الحالي".

وكشف موراي الذي يحتل المركز 123 في التصنيف العالمي حاليا بأنه سيتدرب برفقة الأرجنتيني دييغو شفارتسمان والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا في روما الاحد.

قال في هذا الصدد "أريد اللعب في مواجهة افضل اللاعبين لأني أعتقد بأن ذلك يساعدني على تطوير مستواي بشكل أسرع" معربا عن أمله في الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في احدى الدورات المقررة أواخر الشهر الحالي على الأرجح في جنيف السويسرية أو ليون الفرنسية.

ويريد موراي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الاسبوع المقبل، المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس المقررة أواخر الشهر الحالي من دون أن يعرف ما إذا كان يتوجب عليه التأهل اليها أم الحصول على بطاقة دعوة وقال "لن يزعجني الأمر إذا أراد (منظّمو رولان غاروس) عدم منحي بطاقة دعوة. يستطيعون ان يمنحوها لأي لاعب يشاؤون. كل ما في الأمر بان ذلك سيعقد من برنامجي، لكني سأعرف ذلك في غضون أسبوع أو أسبوعين".

© 2021 AFP