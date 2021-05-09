آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

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باريس (أ ف ب)

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- سوء تقدير الوفيات في الولايات المتحدة "على الأرجح" -

اسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 581 ألف شخص رسميا في الولايات المتحدة منذ مطلع العام 2020 لكنه تسبب "على الأرجح" بعدد أكبر من الوفيات في هذا البلد الأكثر تضررا على صعيد الضحايا في العالم جراء الجائحة، على ما قال المستشار الطبي للبيت الأبيض انطوني فاوتشي.

وردا عل سؤال حول دراسة جديدة نشرتها هذا الأسبوع جامعة واشنطن قدرت حصيلة الوباء ب900 ألف وفاة في الولايات المتحدة لم يذهب فاوتشي إلى حد تأكيد هذه البيانات.

- أول وفاة في لاوس -

توفيت فيتنامية الأحد في لاوس جراء وباء كوفيد-19 لتصبح أول شخص في هذا البلد الشيوعي الفقير يقضي جراء هذا المرض على ما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية.

- اغلاق شامل في تونس مع اقتراب نهاية شهر رمضان -

دخل اغلاق تام جديد لمدة اسبوع حيز التنفيذ الأحد في تونس يشمل عيد الفطر في وقت تواجه فيه المستشفيات صعوبات مع ارتفاع عدد الإصابات.

وأعلنت الحكومة الجمعة فرض اغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا محذرة من أن القطاع الصحي مهدد "بالانهيار".

- الاتحاد الأوروبي لم يجدد طلبيته من لقاحات أسترازينيكا -

قال المفوض الأوروبي تييري بروتون إن الاتحاد الأوروبي لم يجدد عقده للحصول على لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا لفترة ما بعد حزيران/يونيو. وأتى ذلك غداة اعلان توقيع اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي ومختبر فايزر الأميركي.

- 4200 وفاة في 24 ساعة في الهند -

سجلت الهند البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة السبت 4197 حالة وفاة إضافية في يوم واحد وهو عدد قياسي جديد في هذا البلد ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 238,270.

ويسجل الوضع الوبائي استقرارا في المدن الكبرى مثل نيودلهي وبومباي التي حصلت على امدادات اكسجين إضافية إلا أن المناطق الريفية في جنوب البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات حجر محلية.

وتساهم نسخة متحورة أشد عدوى ومقاومة للقاحات في هذه الموجة الجامحة في الهند على ما أفادت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناتان.

- تخفيف "سياسي" للاغلاق في فرنسا؟ -

ندد نحو عشرين طبيبا وباحثا فرنسيا في مقال بتخفيف الاغلاق لأسباب "سياسية" أكثر منها "صحية" محذرين من مخاطر رفع بعض القيود في حين ما زالت تُسجل في البلاد أعداد مرتفعة من الإصابات وحالات الاستشفاء اليومية.

ودعا هؤلاء إلى "اعتماد بروتوكول جديد على المستوى الوطني يحدد مستويات تؤدي تلقائيا إلى اعتماد إجراءات يوافق عليها وتناقش مسبقا".

- تخفيف في إسبانيا -

شعر سكان إسبانيا ببعض الحرية الأحد مع السماح لهم بمغادرة مناطقهم.

وفي غالبية المناطق ترافق انتهاء هذا الإجراء الاستثنائي مع رفع حظر التجول كما الحال في برشلونة (شمال شرق) حيث استقبل القرار بصيحات فرح وتصفيق وموسيقى.

- تخفيف للقيود للملقحين في ألمانيا -

سيستفيد أكثر من سبعة ملايين ممن تلقوا اللقاح في ألمانيا اعتبارا من الأحد من تخفيف في القواعد الصحية الصارمة المعمول بها مع إمكان التوجه إلى الحلاق من دون ضرورة ابراز اختبار سلبي النتيجة، أو الاجتماع بعدة أشخاص.

هذه الإجراءات الجديدة تشمل أيضا الأشخاص الذين شفوا من الفيروس بعد الإصابة.

- مهرجانات هذا الصيف في بلجيكا؟ -

رأى رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو أن " من الممكن" تنظيم "بعض المهرجانات الكبرى" مجددا "في النصف الثاني من الصيف" مثل مهرجان "تومورولاند" للموسيقى الالكترونية.

وسيكشف عن هذه التفاصيل الثلاثاء. وقال مكتب رئيس الوزراء إن من بين "الخيارات المطروحة السماح بالدخول استنادا إلى شهادة خضراء أوروبية" تسمح بتأكيد حصول حاملها على اللقاح أو أنه أجرى اختبارا سلبيا أو أصيب بفيروس كوفيد-19 سابقا.

- في قصر دراكولا -

تقاطر مئات الأشخاص خلال يومي السبت والأحد أمام "قصر دراكولا" في بران في وسط رومانيا للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتلقى كل الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح شهادة تثبت "شجاعتهم ومسؤوليتهم".

- نحو 3,3 ملايين حالة وفاة -

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,284,783 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 157,563,420 شخصا بالفيروس منذ ظهوره.

© 2021 AFP