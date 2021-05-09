إصابة امرأتين وطفلة بجروح في إطلاق نار في تايمز سكوير

إد جونز ا ف ب/ا ف ب

مشاة في ساحة تايمز سكوير في نيويورك في 27 نيسان/أبريل 2021.

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

أصيبت امرأتان وطفلة في عامها الرابع بجروح في إطلاق نار وقع عصر السبت في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الأميركية، من دون أن تتّضح في الحال دوافع الهجوم.

وقال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ إطلاق النار وقع قبيل الساعة 17:00 (21:00 ت غ) عند مفترق الطرق بين الجادّة السابعة والشارع 44.

وأضاف أنّ المصابين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى في مانهاتن وحياتهم ليست في خطر.

وقالت الشرطة إنّها لم تعتقل أيّ مشتبه به حتّى الآن، مشيرة إلى أنّ "التحقيق ما زال جارياً"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أنّها ستعقد مؤتمراً صحافياً في المساء.

وفي تغريدة على تويتر، قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو "لحسن الحظ، فإنّ حالة هؤلاء المارّة الأبرياء مستقرّة".

وأضاف أنّ "الشرطة تطارد مرتكبي هذا العمل العنيف وستسوقهم أمام العدالة. يجب أن يتوقف تدفّق الأسلحة غير الشرعية التي تصل إلى نيويورك".

وقبل تفشّي وباء كوفيد-19 كانت تايمز سكوير إحدى أبرز الوجهات السياحية في نيويورك، لكنّ هذه الساحة فقدت الكثير من وهجها منذ أغلقت جميع المسارح فيها في آذار/مارس 2020 بسبب القيود التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة.

ووفقاً لتقرير أصدره مؤخراً "تايمز سكوير ألاينس"، رابطة التجّار في الحيّ، فقد سجّلت المنطقة 25 جريمة عنف في الربع الأول من عام 2021 مقابل 17 جريمة في نفس الفترة من عام 2020.

ومن المقرّر أن تبدأ مسارح الحيّ بإعادة فتح أبوابها في 14 أيلول/سبتمبر، وقد أعلن رئيس بلدية نيويورك مؤخراً أنّه سيطلق اعتباراً من حزيران/يونيو حملة ضخمة لإحياء السياحة في المدينة.

© 2021 AFP