الدوري الأميركي للمحترفين: وستبروك يعادل الرقم التاريخي في الـ"تريبل دابل" ويعزز حظوظ ويزاردز في البلاي أوف

نجم واشنطن ويزاردز راسل وستبروك يحتفل بتسجيله خلال المباراة ضد لوس انجليس ليركز في الدوري الاميركي للمحترفين في 28 نيسان/أبريل 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

عادل راسل وستبروك الرقم القياسي في عدد الـ"تريبل دابل" (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) المسجل باسم الأسطورة أوسكار روبرتسون، معززا حظوظ فريقه واشنطن ويزاردز في حجز بطاقة الأدوار الإقصائية بقيادته إلى فوز ثمين على مضيفه انديانا بيسرز 133-132 بعد التمديد السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق وستبروك الـ"تريبل دابل" الـ181 في مسيرته الاحترافية والـ35 هذا الموسم، بينها 25 في المباريات الـ32 الأخيرة، بتسجيله 33 نقطة مع 19 متابعة و15 تمريرة حاسمة. وضمن وستبروك إنهاء الدوري المنتظم قبل أربع مباريات من نهايته بمعدل "تريبل دابل" في المباراة وهو إنجاز حققه ثلاث مرات سابقا.

ويملك وستبروك، المنتقل هذا الموسم الى فريق العاصمة قادما من هيوستن روكتس، فرصة تحطيم الرقم القياسي التاريخي لروبرتسون الإثنين عندما يلتقي فريقه مع أتلانتا هوكس.

وعلق وستبروك على إنجاز معادلة رقم روبرتسون الذي لعب 14 موسما في دوري المحترفين في الفترة بين 1960 و1974، قائلا "أمر لا يصدق"، مضيفا "أنا سعيد جدًا وممتن. أنا ممتن للجميع طيلة هذه المغامرة".

ويحتل أسطورة لوس أنجليس ليكرز ماجيك جونسون المركز الثالث برصيد 138 تريبل دابل، فيما يحتل النجم السابق لدالاس مافريكس ونيوجيرزي نتس وفينيكس صنز جايسون كيد المركز الرابع (107) أمام نجم ليكرز ليبرون جيمس، النشط الوحيد بين الخمسة الأوائل، برصيد 99 تريبل دابل في مسيرته الاحترافية.

وساهم إنجاز وستبروك وتألق زميله برادلي بيل صاحب 50 نقطة في تحقيق واشنطن ويزاردز لفوزه الثاني تواليا والـ32 في 67 مباراة حتى الان وانتزاع المركز التاسع في المنطقة الشرقية من إنديانا بيسرز.

ويتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن من كل منطقة في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الادوار الاقصائية، فيما يخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وتابع وستبروك الذي يخوض موسمه الـ13 في الدوري بينها 11 موسما مع اوكلاهوما سيتي ثاندر وواحدا مع هيوستن روكتس: ""أنا فخور جدًا بتقديم كل ما لدي على أرض الملعب. الليلة كانت ليلة أخرى من تلك الليالي التي يتعين عليك فيها بذل الجهد وإيجاد حل".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعادل فيها وستبروك إنجازا لروبرتسون. ففي عام 2017 عندما كان يلعب في صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر، حطم رقمه القياسي في عدد الـ"تريبل دابل" في موسم واحد عندما حققه 42 مرة.

والموسم ذاته 2016-2017، انضم إلى روبرتسون بصفته اللاعب الوحيد الذي حقق معدل تريبل دابل واحدة في الموسم، وهو ما فعله وستبروك هذا الموسم للمرة الرابعة خلال خمس سنوات.

© 2021 AFP