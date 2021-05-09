المكسيك ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا حادث المترو

بيدرو باردو ا ف ب

عمال إغاثة في موقع انهيار جسر قطار مترو في مكسيكو في 3 أيار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

مكسيكو (أ ف ب)

أعلنت رئيسة بلدية مكسيكو السبت أنه سيتم دفع تعويضات لا تقل عن 650 ألف بيزو (حوالي 32500 دولار) لعائلات 26 شخصًا لقوا مصرعهم في حادث مترو الاثنين الماضي.

قالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلوديا شينباوم في مؤتمر صحافي، إنه يجري التفاوض مع شركات التأمين على المترو حول المبالغ التي ستدفع لعائلات ضحايا هذا الحادث الذي أوقع أكبر عدد من الضحايا منذ افتتاح قطار الأنفاق في 1969 .

وصباحاً، أعلنت الجريدة الرسمية لمكسيكو أيضًا أنه سيتم تقديم مساعدة قدرها 10037 بيزو (حوالي 500 دولار) للمصابين في الحادث.

وتظاهر مئات الأشخاص الجمعة في مكسيكو احتجاجاً على حادث المترو مطالبين بـ"العدالة".

وقع الحادث في بلدية تلاواك، أكثر المناطق تهميشا وفقرا في العاصمة.

ويشكل العمال والموظفون غالبية الضحايا إذ يُعد المترو بالنسبة لهم وسيلة النقل الرئيسية للذهاب إلى العمل.

كما أدى انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه إلى إصابة 80 شخصاً، بينهم ثلاثون يتلقون العلاج في المستشفى حاليا، وفق ىخر حصيلة للبلدية.

© 2021 AFP