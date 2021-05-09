بطولة إنكلترا: ولفرهامبتون يقلب الطاولة على بيرنلي

مهاجم ولفرهامبتون مورغان غيبز-وايت يحتفل بهدف الفوز في مرمى بيرنلي (2-1) في الدوري الانكليزي في التاسع من ايار/مايو 2021.

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لندن (أ ف ب)

قلب ولفرهامبتون الطاولة على ضيفه بيرنلي واستعاد نغمة الانتصارات عندما تغلب عليه 2-1 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي في كرة القدم.

وحسم بيرنلي الشوط الأول بهدف مبكر في الدقيقة 13 سجله مدافعه لويس دينك، لكن طرد الأخير مطلع الشوط الثاني (53) منح ولفرهامبتون أفضلية عددية فنجح في إدراك التعادل عبر جناحه الدولي الإسباني أداما تراوريه قبل أن يخطف مورغان غيبز-وايت هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وهو الفوز الثاني عشر لولفرهامبتون هذا الموسم والأول بعد خسارة وتعادل فعزز موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة، فيما مني بيرنلي بخسارته السادسة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السابع عشر.

ويلعب لاحقا أستون فيلا مع مانشستر يونايتد، ووست هام مع إيفرتون، وأرسنال مع وست بروميتش ألبيون.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء فولهام مع بيرنلي.

© 2021 AFP