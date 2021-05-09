بطولة فرنسا: سان جرمان يبتعد عن اللقب وموناكو ثالثاً

فريد تانو ا ف ب/ا ف ب

ردة فعل البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان بعد اهداره فرصة أمام رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 9 أيار/مايو 2021

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باريس (أ ف ب)

أصيبت آمال باريس سان جرمان بالفوز بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بخيبة أمل كبيرة بعد تعادله أمام مضيفه رين 1-1 الاحد، فيما استعاد موناكو المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على مضيفه رينس 1-صفر في منافسات المرحلة 36.

وقبل مرحلتين من نهاية الدوري، كان نادي العاصمة الوحيد بين رباعي المقدمة المتعثر، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني متأخراً بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر والفائز على مضيفه لنس بثلاثية نظيفة السبت.

وشدد موناكو الثالث الخناق على سان جرمان حيث يتأخر عنه بفارق نقطة، وكذلك ليون الرابع بفارق نقطتين بعد فوزه برباعية أمام لوريان 4-1 السبت.

وفي اليوم التالي لإعلانه تجديد عقده مع سان جرمان حتى عام 2025، سجل النجم البرازيلي نيمار هدف السبق من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأوّل، مسجلاً هدفه الثامن، بينها 4 من ركلات جزاء، في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم.

غير أن الرد لم يتأخر في الشوط الثاني، فبعدما سجل سيرهو غيراسي هدفاً في الشوط الأوّل ألغاه الحكم بداعي التسلل (26)، وكان قريباً من الحصول على ركلة جزاء (35)، كافأ مجهوداته بعد ارتقى في الهواء لركلة ركنية نفذها بنجامان بوريجو حولها برأسه في المرمى إلى هدف التعادل (69).

ورفع غيراسي أهدافه في الـ "ليغ1" إلى تسعة في هذا الموسم.

وأكمل سان جرمان اللقاء بعشرة لاعبين في الدقيقة 88 بعدما طرد الحكم مدافعه بريسنيل كيمبيبي بالبطاقة الحمراء بعد عرقلة قوية على المهاجم البلجيكي جيريمي دوكو.

-موناكو يكتفي بهدف-

واستعاد موناكو المركز الثالث في ترتيب الـ "ليغ1" بفوزه على مضيفه رينس 1-صفر.

وسجل هدف نادي الإمارة البلجيكي إليوت ماتازو في الدقيقة 20، بعد مجهود فردي قام به قبل أن يمرر إلى وسام بن يدر على الجهة اليسرى، ليعيدها إلى الهداف داخل منطقة الجزاء الذي سدد بالقدم اليمنى بمواجهة الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش.

ورفع موناكو رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث متقدماً بفارق نقطة عن مطارده المباشر ليون الرابع والفائز على ضيفه لوريان 4 - 1 السبت في سباق التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وشدد رجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الخناق على باريس سان جرمان الثاني الذي يلعب لاحقاً أمام رين السابع، حيث بات يتأخر عن نادي العاصمة الفرنسية بفارق نقطة.

وهو الفوز العاشر في المباريات الـ 11 الاخيرة لموناكو خارج ملعبه في "ليغ1"، حيث لم يخسر سوى أمام ستراسبورغ بهدف نظيف في آذار/مارس الماضي.

في المقابل، لم يذق رينس طعم الفوز على أرضه في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري (6 تعادلات وخسارتان)، حيث يعود آخر فوز له أمام بريست 1-صفر في 24 كانون الثاني/يناير 2021.

- سقوط جديد لمرسيليا -

وواصل مرسيليا نزيف النقاط بخسارته امام مضيفه سانت إتيان صفر-1، سجله أرنو نور الدين في الدقيقة 43.

وفشل مرسيليا في استغلال خسارة لنس، شريكه في المركز الخامس وأحد منافسيه مع رين على البطاقة المؤهلة للادوار الاقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي، أمام مضيفه ليل المتصدر صفر-3 لقطع خطوة مهمة نحو التواجد في المسابقة القارية الموسم المقبل.

وبقي مرسيليا خامساً برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف أمام لنس، لكنه مهدد بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز رين على سان جرمان.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها الفريق الجنوبي في تحقيق الفوز بعد تعادله مع ضيفه ستراسبورغ 1-1 في المرحلة الماضية.

في المقابل، حقق سانت إتيان فوزه الثاني توالياً والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الحادي عشر قبل حلوله ضيفاً على ليل الأحد المقبل.

وخسر متز أمام ضيفه نيم صفر-3، وستراسبورغ أمام مونبلييه 2 - 3.

وفاز نيس على بريست 3-2، وأنجيه على ديجون بثلاثية نظيفة.

© 2021 AFP