بطولة فرنسا: مرسيليا يتعثر مجدداً

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مهاجم سانت إتيان أرنو نور الدين يحتفل بهدف الفوز في مرمى مرسيليا (1-صفر) في الدوري الفرنسي في التاسع من أيار/مايو 2021.

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باريس (أ ف ب)

واصل مرسيليا نزيف النقاط بخسارته امام مضيفه سانت إتيان صفر-1 الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أرنو نور الدين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.

وفشل مرسيليا في استغلال خسارة لنس، شريكه في المركز الخامس وأحد منافسيه مع رين على البطاقة المؤهلة للادوار الاقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي، أمام مضيفه ليل المتصدر صفر-3 لقطع خطوة مهمة نحو التواجد في المسابقة القارية الموسم المقبل.

وبقي مرسيليا خامساً برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف أمام لنس، لكنه مهدد بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز رين على ضيفه باريس سان جرمان لاحقاً.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها الفريق الجنوبي في تحقيق الفوز بعد تعادله مع ضيفه ستراسبورغ 1-1 في المرحلة الماضية.

في المقابل، حقق سانت إتيان فوزه الثاني توالياً والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الحادي عشر قبل حلوله ضيفاً على ليل الأحد المقبل.

ويلعب لاحقاً أيضاً متز مع نيم، وستراسبورغ مع مونبلييه، وانجيه مع ديجون، ونيس مع بريست، ورينس مع موناكو.

© 2021 AFP