جزء كبير من الصاروخ الفضائي الصيني تفكّك فوق المحيط الهندي

الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" يقلع في 29 نيسان/أبريل 2021 من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان الاستوائية (جنوب الصين) حاملاً وحدة "تيانهي"، اول المكونات الثلاثة للمحطة الفضائية الصينية (سي اس اس).

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بكين (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصينية الأحد أنّ جزءاً كبيراً من صاروخ فضائي صيني تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية، ما يضع حدا للتكهّنات حول مكان سقوط هذا الجسم البالغ وزنه 18 طنّاً.

ونقل التلفزيون الرسمي عن "المكتب الصيني للهندسة الفضائية المأهولة" قوله إنّه "بعد المراقبة والتحليل، في الساعة 10:24 (02:24 ت غ) في 9 أيار/مايو 2021، عاد حطام المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق +لونغ مارتش 5 بي ياو-2"+ إلى الغلاف الجوي".

وأضاف أن "منطقة الهبوط تقع عند خط الطول 72.47 درجة شرقًا وخط العرض 2.65 درجة شمالاً"، وهي إحداثيات نقطة تقع في المحيط الهندي.

وأوضح المصدر نفسه أن الجزء الأكبر من الصاروخ تفكك ودمر أثناء العودة.

وأكدت خدمة المراقبة "سبيس تراك" التي تستخدم بيانات عسكرية أميركية دخول الصاروخ الغلاف الجوي. وكتبت على تويتر "يمكن لأي شخص يتابع دخول +لونغ مارتش 5 بي+ الاطمئنان. الصاروخ سقط".

وكان خبراء توقعوا أن يسقط الحطام في المحيط الهندي لأن المياه تغطي سبعين بالمئة من سطح الأرض. لكن العودة غير المضبوطة لجسم كبير من هذا النوع أثارت مخاوف من أضرار وخسائر محتملة، على الرغم من حسابات أشارت إلى أن هذا الاحتمال ضئل.

وسلطات الفضاء الأميركية والأوروبية من الجهات التي كانت تتابع مسار الصاروخ وتحاول تحديد وقت ومكان سقوطه.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن الجيش الأميركي ليس لديه خطط لإسقاطه لكنه أشار إلى أن الصين كانت مهملة في تركه يخرج من المدار.

والعام الماضي، سقط حطام صاروخ آخر من طراز "لونغ مارش" على قرى في ساحل العاج ما تسبب بأضرار لكن بدون إصابات بشرية.

وكتب عالم الفلك جوناثان ماكدويل من جامعة هارفرد في تغريدة "كانت العودة إلى المحيط الاحتمال الأكبر إحصائيا".

وأضاف ن الصين "كسبت الرهان على ما يبدو - إلا إذا وصلت أنباء عن وجود حطام في جزر المالديف - لكنها كانت متهورة"

© 2021 AFP