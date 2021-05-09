شرطة دبي توقف مطلوبا بريطانيا يشتبه بضلوعه في تهريب المخدرات

شرطة دبي/ا ف ب

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دبي (أ ف ب)

أعلنت السلطات في دبي الأحد توقيف بريطاني يبلغ 35 عاما، هو أحد أبرز المطلوبين في بلاده، يشتبه بتورّطه في مخطط لتهريب كميات كبيرة من الكوكايين.

والبريطاني مايكل بول موغان البالغ 35 عاما، ملاحق منذ ثماني سنوات إثر عملية دهم لمقهى في روتردام يشتبه بأنه واجهة للقاءات بين مهرّبي المخدّرات وعصابات الاتجار بها.

وجاء في بيان لشرطة دبي أن توقيف موغان جاء "لضلوعه في عمليات الاتجار بالمخدرات على مستوى دولي، ومشاركته كعضو رئيسي في مؤامرة لجلب مئات الكيلوغرامات من مخدر الكوكايين إلى بريطانيا، وتمكنه من الهرب من رجال مكافحة المخدرات لديها".

واستخدم موغان هويات مختلفة لتجنّب القبض عليه ودخل دبي بوثائق شخصية مزوّرة.

وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن القبض على موغان في 21 نيسان/أبريل جاء بعد "متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مباشرة بعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه".

ونقل بيان شرطة دبي عن مديرة التحقيقات في الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة نيكي هولاند قولها إن "إلقاء القبض على موغان جاء نتيجة تحقيقات امتدت لسنوات بالتعاون مع شركاء إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط".

وتلاحق الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة موغان وشركاء له بشبهات الضلوع في مخططات لإدخال المخدرات إلى الاتحاد الأوروبي من أميركا اللاتينية.

وخلصت تحقيقات الوكالة البريطانية إلى أن موغان وبريطانيَّين آخرين على صلة بالأنشطة المشبوهة في مقهى كيتل في روتردام الذي كان مجهّزا بنظام أمني خاص.

وبحسب الوكالة تم خلال عملية الدهم القبض على روبرت هاميلتون (71 عاما)، وهو أحد البريطانيين، وحكم عليه في العام 2014 بالحبس ثماني سنوات.

وأوضحت الوكالة أن البريطاني الثاني وهو روبرت جيرارد (57 عاما) سلّم نفسه إليها بعدما بقي هاربا ثلاث سنوات، وحكم عليه بالحبس 14 عاما.

وأعربت هولاند عن امتنان الوكالة "بشكل خاص لشرطة دبي لجهودهم في تعقبه وإلقاء القبض عليه، وتقدمنا بطلب رسمي إلى دولة الإمارات لاستلامه"، بحسب بيان شرطة الإمارة.

© 2021 AFP