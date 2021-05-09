غوريتسكا يتعرض لإصابة قد تبعده عن كأس أوروبا (تقارير)

سيغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ليون غوريتسكا حتى نهاية الموسم، وقد لا يشارك في بطولة كأس أوروبا 2020 المرتقبة في حزيران/يونيو المقبل جراء إصابة في فخذه، بحسب ما أشارت تقارير إعلامية ألمانية الأحد

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برلين (أ ف ب)

سيغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ليون غوريتسكا حتى نهاية الموسم، وقد لا يشارك في بطولة كأس أوروبا 2020 المرتقبة في حزيران/يونيو المقبل جراء إصابة في فخذه، بحسب ما أشارت إليه تقارير إعلامية ألمانية الأحد.

ولم يلعب غوريتسكا سوى عشر دقائق في المباراة التي فاز فيه فريقه على بوروسيا مونشنغلادباخ 6-صفر السبت، قبل أن يخرج مصاباً.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً أصيب بتمزق في عضلة الفخذ وسيغيب عن الملاعب في الأسبوعين الأخيرين من موسم البوندسليغا الذي حسمه الفريق البافاري للمرة التاسعة توالياً.

ونقلت المجلة عن مصادر في ميونيخ قولها إن غوريتسكا "يبدو الآن وكأنه يواجه سباقاً مع الزمن" ليكون جاهزاً لبدء كأس أوروبا، فيما لم يؤكد النادي التقارير بعد.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الألماني مباراته الافتتاحية في دور المجموعات في البطولة المؤجلة عاماً بسبب تداعيات فيروس كورونا، ضد فرنسا في 15 حزيران/يونيو في "أليانز أرينا" في ميونيخ.

وخاض غوريتسكا 31 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وأصبح لاعباً رئيساً في فريق يواكيم لوف في السنوات الأخيرة.

© 2021 AFP