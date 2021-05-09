قوى: البولندية أندريتشيك تحقق ثالث أفضل رقم في تاريخ رمي الرمح

كيريل كودريافتسيف ا ف ب/ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

حققت البولندية ماريا أندريتشيك في سبليت في كرواتيا، ثالث أفضل رقم في تاريخ مسابقة رمي الرمح بعدما سجلت 71,40 متراً، لتفوز بمسابقة كأس أوروبا الأحد.

وسجلت أندريتشيك (25 عاماً) ثالث أفضل رقم في تاريخ المسابقة بعد كل من التشيكية باربورا سبوتاكوفا، حاملة الرقم القياسي العالمي مع 72,28 متراً حققته في 13 أيلول/سبتمبر 2008، والكوبية أوليسديليس مينينديس (71,10 م في عام 2005).

كما حطمت البولندية رقمها القياسي الشخصي السابق (67,11 م)، الذي حققته في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في عام 2016.

وتقدمت أندريتشيك في سبليت على الألمانية كريستين هوسونغ (66,44 م) والبيلاروسي تاتسيانا خالادوفيتش (62,88 م).

© 2021 AFP