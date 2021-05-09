هاميلتون يعتزم تقرير مستقبله مع مرسيدس لعام 2022 قبل العطلة الصيفية

البريطاني لويس هاميلتون ساق مرسيدس متحدثاً خلال مؤتمر صحافي في 6 آيار/مايو 2021 في مونتميلو قبل ثلاثة أيام من جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة

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Montmeló (إسبانيا) (أ ف ب)

أكد بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون والساعي للقب ثامن لفك ارتباطه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر الأحد، أنه يرغب في "تكوين رؤية واضحة بشأن مستقبله" مع مرسيدس لعام 2022 قبل العطلة الصيفية في آب/أغسطس المقبل.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب فوزه بسباق جائزة إسبانيا الكبرى متقدماً على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن "لا نرغب أبداً في أن نجد أنفسنا في الحالة ذاتها التي مررنا بها في كانون الثاني/يناير -شباط/فبراير الماضيين. هدّم الأمر (فترة الراحة) في فصل الشتاء وأنا متأكد أنه لم يساعد (مدير الفريق النمسوي) توتو (وولف) على الاسترخاء".

وكان البريطاني أحرز على حلبة برشلونة الأحد فوزه الخامس توالياً منذ عام 2017 والسادس في مسيرته بعد أوّل في عام 2014، متساوياً مع سائق فيراري السابق شوماخر صاحب الرقم القياسي لعدد الإنتصارات، كما رفع عدد انتصاراته في البطولة العالمية إلى 98 وانطلاقاته من الصدارة إلى 100.

وتابع "السير" هاميلتون "لا جدوى من التسرع ولكن أعتقد انه يجب أن اكون عاقلاً وأن نبدأ المناقشات بسرعة"، مضيفاً "هي دائماً عملية معقدة لذا آمل في أن نبدأ قريباً، طالما أن ذلك لا يتعارض مع عملنا والجوائز الكبرى الـ 19 المتبقة. ولكن من الرائع أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق ما قبل العطلة الصيفية".

ويرتبط السائق، البالغ 36 عاماً، بعقد مع الحظيرة الألمانية حتى نهاية عام 2021، غير ان مخاض اعلان تمديد العقد بين الطرفين استمر حتى شباط/فبراير من العام الحالي، قبل شهر من انطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد.

وتأخر هاميلتون للدخول بمفاوضات مع فريقه مرسيدس في عام 2020 لتجديد عقده للعام التالي جراء اصابته بفيروس كورونا في نهاية الموسم الماضي، قبل أن يسدل الستار على المنافسات ويصاب وولف بدوره بوعكة صحية.

ويصر الطرفان منذ أن اعلنا عن تجديد القعد بينها للعام الحالي، على رغبتهما في تجديد هذه الشراكة الناجحة التي بدأت في العام 2013 ونتج عنها فوز البريطاني بـ 6 ألقاب عالمية للسائقين واحراز مرسيدس 7 ألقاب لدى الصانعين منذ عام 2014 وانطلاق حقبة المحركات الهجينة (الهايبريد).

وكان هاميلتون عبّر في الجولة السابقة في البرتغال عن "رغبته في البقاء هنا (في الفورمولا واحد) في العام المقبل".

ويتصدر هاميلتون هذا العام ترتيب السائقين برصيد 94 متقدماً بفارق 14 نقطة عن فيرستابن، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في أربع مراحل من "الفئة الاولى" واحتل المركز الثاني مرة.

في المقابل، يهيمن مرسيدس على ترتيب الصانعين مع 141 نقطة أمام ريد بول الثاني مع 112.

© 2021 AFP