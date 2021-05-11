دورة روما: ديوكوفيتش يستهل حملة الدفاع عن لقبه بصعوبة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يرد احدى الكرات في المباراة ضد الاميركي تايلور فريتز في الدور الثالث لدورة روما الدولية في كرة المضرب في 11 أيار/مايو 2021.

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روما (أ ف ب)

عانى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدورة روما الدولية في كرة المضرب، رابعة دورات الألف نقطة للماسترز، بفوزه الصعب على الاميركي تايلور فريتز 6-3 و7-6 (7-5) الثلاثاء في الدور الثاني.

وللمرة الثانية على التوالي يجد ديوكوفيتش صعوبة في التخلص من عقبة فريتز بعد الاولى في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في شباط/فبراير الماضي عندما احتاج الى 5 مجموعات للتغلب عليه 7-6 (7-6) و6-4 و3-6 و4-6 و6-2، وأصيب وقتها في عضلات البطن دون أن يمنعه ذلك من احراز لقبه الثامن عشر الكبير.

وفي مباراة اليوم، تأثر ديوكوفيتش بالأمطار التي هطلت منذ البداية. وبعدما حسم المجموعة الاولى تحتها 6-3 وتقدم 2-صفر في الثانية، تراجع مستوى الصربي نسبيا أمام صحوة الأميركي الذي تمكن من العودة في النتيجة وفرض التعادل 5-5 حارما ديوكوفيتش من حجم النتيجة في صالحه والارسال معه (5-4).

وانفجر ديوكوفيتش غضبا على حكم المباراة متسائلا عن وقت ايقاف اللعب لان الامطار لم تتوقف عن التساقط، فاختبأ تحت المدرجات فيما جلس الاميركي في مكانه بالملعب. واضطر الحكم الى التواصل مع اللجنة المنظمة التي قررت بعد دقائق وقف اللعب.

واستؤنف اللعب بعد ثلاث ساعات واستمر التعادل 6-6 ليحتكم اللاعبان الى شوط فاصل حسمه الصربي في صالحه 7-5 وبالتالي المباراة في ساعة و38 دقيقة.

وهو الفوز الرابع لديوكوفيتش على فريتز في اربع مواجهات بينهما.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الفائز في المباراة التي تجمع بين البريطاني كامرون نوري الفائز على الاسباني كارباييس باينا 6-4 و6-4، والاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش الفائز على البلغاري غريغوري ديميتروف السادس عشر 6-4 و7-6 (7-2).

وهي ثالث دورة على الملاعب الترابية التي يشارك فيها ديوكوفيتش منذ تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، حيث خرج من الدور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو على يد البريطاني دانيال إيفانز، ثم على يد الروسي أصلان كاراتسيف في الدور نصف النهائي من دورة بلغراد في بلاده.

ويواجه ديوكوفيتش المتوج بلقب دورة روما خمس مرات مرات منافسة قوية من حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في دورة العاصمة الايطالية (9 مرات) وملك الملاعب الرتابية رافايل نادال الثاني عالميا.

وتعتبر دورة روما التي بلغ احدهما (على الاقل) المباراة النهائية منذ عام 2005، فرصة لهما لاستعادة السيطرة، في ما سيبدو وكأنه بروفة قبل رولان غاروس المقررة في الفترة بين 30 أيرا/مايو الحالي و13 حزيران/يونيو المقبل، حيث يسعى نادال لتعزيز رقمه القياسي باللقب الرابع عشر، وديوكوفيتش الى لقبه الثاني فقط بعد الاول عام 2016.

ويدخل نادال دورة روما بلقب واحد على أرضيته المفضلة، الملاعب الترابية، وكان في برشلونة، ولكن بإقصاء من الدور ربع النهائي لدورتين من الماسترز للألف نقطة: مونتي كارلو ومدريد، في ثاني أسوأ مشوار للماتادور على الملاعب الترابية منذ عام 2019.

ويبدأ نادال مشواره بمواجهة الايطالي الواعد يانيك سينر.

وخطف سينر الأنظار في أوائل الشهر الحالي حين وصل الى نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز حيث خسر أمام البولندي هوبرت هوركاش.

وبدا نادال حذرا خلال حديثه في مؤتمر صحافي عن سينر، وقال "نحن نتحدث عن لاعب صغير جدًا (19 عامًا) يتحسن يومًا بعد يوم ويتقدم في الترتيب. إنه واثق، لقد قدم دورة جيدة جدًا في ميامي (النهائي)، ستكون مواجهته صعبة بالتأكيد".

وأضاف نادال الذي تغلب على سينر في المباراة الوحيدة التي جمعت بينهما حتى الان وكانت العام الماضي في ربع نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية: "أعلم أنه سيكون متحمسًا جدا، وأنا أيضًا. روما مكان أعرفه جيدًا وحيث لعبت مباريات رائعة".

وبلغ الدور الثالث أيضا الياباني كي نيشيكوري بانسحاب منافسه الاسباني بابلو كارينيو الحادي عشر، والكندي فيليكس اوجيه-الياسيم بتغلبه على الارجنتيني دييغو شفارتسان الثامن 6-1 و6-3، والاميركي ريلي اوبيلكا بفوزه على الايطالي لورنتسو موسيتي 6-4 و6-4.

© 2021 AFP