رئيس الوزراء الهندي لن يحضر قمة مجموعة السبع في إنكلترا

صورة وزعها مكتب البيانات الإعلامية الهندي التقطت بتاريخ 15 تموز/يوليو 2020 تظهر رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال قمة افتراضية بين الاتحاد الأوروبي والهند في نيودلهي

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نيودلهي (أ ف ب)

قالت الحكومة الهندية الثلاثاء إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي "لن يحضر شخصيا قمة مجموعة السبع" في المملكة المتحدة في وقت تضرب موجة وبائية شديدة بلاده.

الهند ليست عضوا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لكن المملكة المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة وجهت إليها دعوة للحضور.

وقال الناطق باسم الخارجية الهندية اريندام باغشي في بيان "نظرا إلى وضع كوفيد-19 الراهن تقرر عدم حضور رئيس الوزراء قمة مجموعة السبع شخصيا".

وأتى قرار حضور القمة التي تعقد في كورنويل في جنوب إنكلترا افتراضيا في وقت سجلت الهند الاثنين حوالى 330 ألف إصابة جديدة ونحو 3900 وفاة.

وتعتبر الهند البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، ثاني أكثر دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة، مع تسجيل حوالى 23 مليون إصابة.

واجتاحت الموجة الوبائية الجديدة المدن الكبرى والمناطق الريفية أيضا فبلغت المستشفيات قدرتها الاستيعابية القصوى مع نقص حاد في الأكسجين والأسرة.

وفرضت الكثير من ولايات البلاد إجراءات حجر فضلا عن قيود على التنقلات والنشاطات.

وقالت منظمة الصحة العالمية الاثنين إن المتحور المنتشر في الهند يبدو أشد عدوى ويجب أن يصنف على أنه "مصدر قلق".

© 2021 AFP