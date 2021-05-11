هالاند يعاود التمارين مع دورتموند قبل يومين من نهائي الكأس المحلية

روني هارتمان POOL/ا ف ب

مهاجم دروتموند النروجي ايرلينغ هالاند (يمين) محتفلا بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى فولفسبورغ في الدوري الالماني. 14 نيسان/ابريل 2021

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برلين (أ ف ب)

تلقى بوروسيا دورتموند جرعة معنوية هائلة بمعاودة مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند التمارين الثلاثاء ليعزز من حظوظه في المشاركة في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم ضد لايبزيغ الخميس.

وقال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك في تصريح لوكالة "سيد" الالمانية التابعة لوكالة فرانس برس "الامور تبدو جيدة مع إرلينغ. هو واثق جدا ونحن ايضا".

وغاب هالاند (20 عاما) عن مباراتي فريقه الاخيرتين ضد هولشتاين كيل (5-صفر) في نصف نهائي مسابقة الكأس وضد لايبزيغ (3-2) في الدوري المحلي.

وسجل هالاند 53 هدفا مع دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه في كانون الثاني/يناير عام 2020 من نادي سالزبورغ النمسوي ويملك فرصة احراز باكورة القابه في صفوف الفريق الالماني.

وستقام المباراة النهائية على ملعب برلين الاولمبي وراء ابواب موصدة.

© 2021 AFP