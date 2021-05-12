أكثر من 250 ألف وفاة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء في الهند (رسمي)

ديبتندو دونا اف ب

إعلان اقرأ المزيد

نيودلهي (أ ف ب)

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند ال250 ألفا حسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات ال24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفا و197 منذ بداية الوباء. أما عدد الإصابات فقد ارتفع حوالى 350 ألفا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23,3 مليونا.

وبينما يتراجع الوباء في المدن الكبرى على ما يبدو، ينتشر الفيروس في المناطق الريفية النائية الواسعة التي تضم ثلثي السكان في الهند.

ويعتقد العديد من الخبراء أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أكبر من ذلك بكثير.

وقال أنانت بهان الباحث المستقل في السياسة الصحية وأخلاقيات علم الأحياء لوكالة فرانس برس إن "الوفيات أعلى بكثير مما تكشفه بياناتنا الرسمية". وأضاف أن أرقاما تتحدث عن "عدد أكبر بثلاث أو أربع مرات ستكون أقل من الواقع".

© 2021 AFP