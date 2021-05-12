ازدياد عمليات توقيف المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية المكسيكية في نيسان/أبريل

هيريكا مارتينيز ا ف ب

مهاجرون يجتازون ريو برافو للوصول إلى إل باسو في ولاية تكساس الأميركية من سيوداد خواريز المكسيكية في 5 شباط/فبراير 2021

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واشنطن (أ ف ب)

ارتفعت عمليات توقيف مهاجرين غير شرعيين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل حاد في نيسان/أبريل، في دليل على فشل واشنطن في ردع المهاجرين، وفقا لبيانات رسمية صدرت الثلاثاء.

وأعلنت سلطات الحدود الأميركية أن 178 ألفا و622 شخصا لم تكن بحوزتهم الوثائق اللازمة، منعوا من الدخول، بزيادة خمسة آلاف شخص عن العدد الذي سجل في آذار/مارس.

وهذا الرقم أكبر بعشر مرات من العد الذي سجل في نيسان/أبريل 2020 عندما كانت سياسة تقييدية في هذا المجال سارية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

لكن مع وصول إدارة بايدن، كان المهاجرون يأملون في الاستفادة من سياسة أكثر تساهلا ومحاولة دخول الولايات المتحدة.

بالتالي، ازداد عدد البالغين الذين حاولوا دخول الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية الغربية في نيسان/أبريل بنسبة 10 % مقارنة بآذار/مارس، أي ما يعادل 11 ألفا و301 شخص.

من جهة أخرى، بلغ عدد الوافدين كأسرغالبا مع أطفال صغار، 50 ألفا بانخفاض حوالى 8 % مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين تسمح لهم إدارة بايدن بالبقاء في الولايات المتحدة مع أقارب لهم، 17171 وهو انخفاض بنحو 18890 شخصا مقارنة بآذار/مارس.

لكن هذه الأرقام أعلى بكثير من تلك المسجلة خلال الأشهر الأولى التي تلت وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير حين تحدث منتقدوه عن "أزمة" على الحدود.

ويأتي معظم المهاجرين من المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

© 2021 AFP