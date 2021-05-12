اطلاق سراح 78 سجينا قاتلوا في صفوف قوات المشير حفتر

محمود تركية ا ف ب

صورة من سجن الجديدة في العاصمة بتاريخ 12 أيار/مايو 2021 تُظهر إطلاق سجناء في طرابلس قاتلوا في صفوف قوات المشير خليفة حفتر خلال هجومها للسيطرة على العاصمة

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طرابلس (أ ف ب)

أُطلق مساء الأربعاء سراح 78 سجينا قاتلوا في صفوف قوات رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر خلال هجومها على العاصمة طرابلس، بحسب ما عاينت وكالة فانس برس.

وأفرج عن هؤلاء في ختام حفل عشية عيد الفطر أقيم في سجن الجديدة بطرابلس تحت عنوان "المصالحة"، بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

وبعد ذلك تمكن الأشخاص المفرج عنهم من لقاء عائلاتهم التي كانت في انتظارهم، حسب ما عاين مراسلو فرانس برس.

وقُبض على الأشخاص الـ78 خلال هجوم قوات حفتر للسيطرة على العاصمة.

بدأت المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني السابقة (التي كان معترفا بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس) وتلك التابعة لحفتر في نيسان/أبريل 2019 وانتهت في صيف عام 2020.

© 2021 AFP