الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يبقي على آماله بالتأهل المباشر

هاري هاو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

أبقى لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب على آماله بالتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وذلك بفوزه على ضيفه نيويورك نيكس 101-99 بعد التمديد الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقبل ثلاث مباريات على انتهاء الموسم المنتظم، يتخلف ليكرز في المركز السابع بفارق مباراة خلف كل من بورتلاند ترايل بلايزرز ودالاس مافريكس توالياً.

ويتأهل الى الأدوار الإقصائية مباشرة بحسب النظام الجديد أصحاب المراكز من 1 الى 6، فيما يتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن من كل منطقة في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى البلاي أوف. ويخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وبفوزه التاسع والثلاثين هذا الموسم والذي تحقق بثلاثية قاتلة من تالين هورتون-تاكر في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي، حرم ليكرز ضيفه نيكس من حسم تأهله الى البلاي أوف للمرة الأولى منذ عام 2013.

وسجل هورتون-تاكر الثلاثية الحاسمة في آخر 21,1 ثانية من اللقاء الذي شهد 23 تغييراً في هوية الفريق المتقدم، قبل أن يحسمه ليكرز في الوقت القاتل ليبقي على آماله بالتأهل المباشر الى البلاي أوف.

ولعب هورتون-تاكر الدور الأبرز في هذا الانتصار بعدما سجل 7 من نقاطه الـ13 في الشوط الإضافي، في وقت كان كايل كوزما (23 نقطة) وأنتوني ديفيس (20 نقطة) الأفضل تسجيلاً لدى أصحاب الأرض مع استمرار غياب نجمهم ليبرون جيمس للإصابة.

ويحتل نيكس الذي برز في صفوفه لاعب ليكرز السابق جوليوس راندل (31 نقطة) وديريك روز (27)، المركز السادس في المنطقة الشرقية بنفس عدد انتصارات أتلانتا هوكس الخامس وميامي هيت السادس (38 مقابل 31 هزيمة) لكن وحده الأخير حسم بطاقته حتى الآن بين هذا الثلاثي بفوزه الثلاثاء على مضيفه بوسطن سلتيكس 129-121.

وفي أبرز المباريات الأخرى، عوض غولدن ستايت ووريرز تخلفه بفارق 16 نقطة في الشوط الأول وخرج فائزا من مباراته مع فينيكس صنز ثاني المنطقة الغربية 122-116، وذلك بفضل 38 نقطة من الكندي أندرو ويغينز و21 من ستيفن كوري، فيما ذهب مجهود ديفين بوكر (34 نقطة) سدى لدى الضيوف.

وحرم إنديانا بيسرز ضيفه فيلاليفا سفنتي سيكسرز من حسم صدارة المنطقة الشرقية بالفوز عليه 103-94 بقيادة كاريس لافيرت (24 نقطة).

© 2021 AFP