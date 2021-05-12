الضغوط تدفع رئيس الاتحاد الألماني إلى الاستقالة

دانيال رولاند ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

أعلن فريتس كيلر استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد مقارنته أحد خصومه بقاض نازي، وذلك في خضم التفاوض مع المدرب هانزي فليك لخلافة يواكيم لوف بعد كأس أوروبا المقبلة.

وتعرّض كيلر (64 عاما) لضغوط كبيرة، بعد مقارنته في نيسان/أبريل الماضي نائبه راينر كوخ بقاضي النظام النازي السيء السمعة رولاند فرايزلر الذي حكم على الكثير من المعارضين بالاعدام وشارك في مؤتمر وانسي الذي اتخذ قرارا بشأن المحرقة.

وأعلن الاتحاد الألماني أن السيد كيلر سيسلّم تفويضه الاثنين المقبل، بعد مثوله أمام محكمة داخلية للاتحاد للردّ على ألفاظه الخارجة عن النص.

وبرغم اعتذاره وقبول الاستماع إلى أقواله، أجبر كيلر على الاستقالة من قبل رؤساء عدة اتحادات إقليمية الذين طالبوه الاحد بالتخلّي مهامه.

وانتخب رئيس نادي فرايبورغ بالاجماع في 2019 بمهمة إعادة الهدوء إلى الاتحاد القوي، وذلك بعد نزاعات داخلية اثر مزاعم لفضائح فساد.

اضطر سلفه راينهارد غريندل الى الاستقالة لقبول هدية سخية. أما سلف الأخير فولفغانغ نيرسباخ، فقد ترك مهامه في 2015 اثر فضيحة: كان ملاحقا بقضية شراء اصوات لاستضافة مونديال 2006.

ويجري مدير الاتحاد الالماني أوليفر بيرهوف مفاوضات راهنا للتعاقد مع فليك، مدرب بايرن ميونيخ المستقيل من منصبه، لخلافة لوف بعد الكأس القارية المقررة الشهر المقبل. كما يستعد الاتحاد الالماني لملف استضافة كاس أوروبا 2024.

© 2021 AFP