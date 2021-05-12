بايرن غير قادر مادياً على ضم هالاند (اوليفر كان)

إينا فاسبندر ا ف ب

مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى إشيبيلة الاسباني في إياب ثمن النهائي لمسابقة دوري الابطال الاوروبي، على ملعب "سيغنال إيدونا ستايدوم" في 9 آذار/مارس 2021

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

أكد عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ الألماني الحارس الدولي السابق أوليفر كان أن النادي البافاري الذي يعاني كجميع الأندية الأخرى من تداعيات فيروس كورونا، غير قادر مادياً على الدخول في سباق من أجل ضم الهداف النروجي لبوروسيا دورتموند إرلينغ هالاند.

ويقدر سعر النجم النروجي بـ100 مليون يورو، ما يجعله خارج حسابات بايرن المعتاد على خطف المواهب من الفرق المحلية المنافسة له.

وقال كان "للأسف، لكن من يتحدث (عن هذا الانتقال) لم يفهموا حتى الآن الوضع (المادي). صفقة الانتقال التي تقدر بأكثر من 100 مليون يورو لا يمكن التفكير بها بتاتاً في الوقت الحالي بالنسبة لبايرن" المتوج في نهاية الأسبوع بلقبه التاسع توالياً في الدوري المحلي.

ورأى كان أن بايرن يملك حالياً هدافاً استثنائياً بشخص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تبقى أمامه مباراتان من أجل تسجيل هدف لمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد والمسجل باسم "مدفعجي" النادي البافاري السابق غيرد مولر (40 هدفاً) منذ موسم 1971-1972.

واعتبر كان أن بإمكان ليفاندوفسكي "المحافظة على مستواه لأعوام عدة قادمة. هذا سبب إضافي يدفعنا الى عدم التفكير بهالاند".

ووصل هالاند الى دورتموند من سالزبورغ النمسوي في كانون الثاني/يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو، لكن قيمته في سوق الانتقالات أصبحت أكبر بكثير نتيجة المستوى الرائع الذي يقدمه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ورغم إصرار إداريي دورتموند على أن هالاند باقٍ مع الفريق الموسم المقبل، فهناك أندية كبيرة تسعى الى التعاقد معه، وأبرزها ريال مدريد الإسباني المستعد للذهاب بعيداً في عرضه من أجل ضم اللاعب الذي سجل 20 هدفاً في 16 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، بينها 10 هذا الموسم ما جعله متصدراً لترتيب الهدافين رغم خروج فريقه من ربع النهائي.

والأرقام تظهر حجم الانجاز التاريخي الذي حققه ابن العشرين عاماً في دوري الأبطال، إذ احتاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة (134 هدفاً)، الى 56 مباراة للوصول الى الهدف العشرين، فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى أربعين مباراة.

© 2021 AFP