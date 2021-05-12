بطولة إسبانيا: هدف المغربي النصيري يُبقي إشبيلية في سباق الصراع على اللقب

كريستينا كويكلر ا ف ب/ا ف ب

مهاجم إشبيلية المغربي يوسف النصيري يحتفل بتسجيله هدف السبق في مرمى فالنسيا في الدوري الاسباني على ملعب "رامون سانشيس بيخوان" في إشبيلية في 12 أيار/مايو 2021

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مدريد (أ ف ب)

أبقى الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية في سباق الصراع على لقب الدوري الاسباني لكرة القدم بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد ضد ضيفه فالنسيا، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين الاربعاء.

ورفع النادي الاندلسي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن ريال مدريد الثالث الذي يحل ضيفاً على غرناطة الخميس، وبفارق نقطتين عن برشلونة الذي سقط في فخ التعادل على أرض ليفانتي 3-3 الثلاثاء، مفوتاً على نفسه فرصة اعتلاء الصدارة ولو موقتا، بانتظار مباراة أتلتيكو مدريد المتصدر مع 77 نقطة أمام ريال سوسييداد في وقت لاحق اليوم.

ويحلّ فريق المدرب خولن لوبيتيغي في مباراتيه الاخيرتين ضيفاً على فياريال، قبل أن يستقبل ألافيس في مهمة الفوز للحفاظ على حظوظه بإحراز اللقب للمرة الاولى منذ عام 1945 وللمرة الثانية في تاريخه، بانتظار أي دعسة ناقصة من منافسيه.

وهو الفوز الثالث لإشبيلية على فالنسيا في هذا الموسم، إذ فاز عليه ذهاباً في "الليغا" بهدف نظيف وفي الكأس المحلية بنتيجة 3-صفر. في المقابل، لم يفز فريق "الخفافيش" سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الاخيرة أمام منافسه.

وخاض النادي الأندلسي اللقاء بعد مباراتين لم يذق خلالهما طعم الفوز، حيث قلب عليه ريال مدريد الطاولة ليخرج متعادلاً 2-2 في المرحلة 35، فيما كان خسر قبلها بستة ايام على أرضه امام أتلتيك بلباو صفر-1 منهياً سلسلة من 5 انتصارات توالياً.

أما فالنسيا فحقق في المرحلة 35 فوزه الاول في 7 مباريات في الدوري، على حساب بلد الوليد بثلاثية نظيفة في مباراته الاولى بعد إقالة مدربه السابق خافي غراسيا في مطلع الشهر الحالي على خلفية تردي النتائج حيث لم يحقق سوى 8 انتصارات في اول 34 مباراة في الدوري في هذا الموسم، ليخلفه موقتاً سالفادور "فورو" ماركو على دكة المدربين.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب "رامون سانشيس بيخوان"، بدأ صاحب الأرض المباراة ضاغطاً ولكن من دون خطورة تُذكر حتى الدقيقة 21 عندما سجل سوسو بعد تمريرة في قلب الدفاع من المدافع الفرنسي جول كوندي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل على الهداف وأكد الحالة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

ومرة جديدة كان سوسو ملهم فريقه فمرر إلى الصربي نيمانيا غوديلي كرة سددها بقدمه اليمنى مرت بقرب القائم (35)، قبل أن يتحول الأوّل إلى مسدد لكرة قوية أجبرت الحارس الهولندي ياسبر سيليسن على الصدّ (40).

وبخلاف مجريات الشوط الأوّل، كان فالنسيا الاخطر في بداية الثاني وحاول تسجيل هدف السبق من دون أن ينجح، قبل أن يأتي الرد من النصيري الذي حوّل كرة في قلب الدفاع داخل المنطقة من فرناندو إلى تسديدة على يسار الحارس بعدما كسر مصيدة التسلل، فيما استعان الحكم بالـ "في ايه آر" لتأكيد صحة الهدف (66).

وهو الهدف الثامن عشر للمهاجم الدولي المغربي، أفضل هداف في صفوف فريقه في هذا الموسم، مسجلاً أكثر من ثلث أهداف النادي الأندلسي في "الليغا".

وأجرى لوبيتيغي تغييرات لتنشيط فريقه فأخرج أوسكار رودريغيس وسوسو وسيرخيو اسكوديرو وأدخل المهاجم الارجنتيني لوكاس أوكامبوس ومواطنه ماركوس أكونيا والكرواتي ايفان راكيتيتش بدلاً منهم، ولكن من دون أن تتبدل النتيجة ليعلن الحكم فوز النادي الإندلسي.

ويلعب لاحقاً سلتا فيغو مع خيتافي، وهويسكا مع أتلتيك بلباو.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي بلد الوليد مع فياريال، وإيبار أمام ريال بيتيس.

© 2021 AFP