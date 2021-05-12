بطولة إنكلترا: أرسنال يسقط تشلسي بخطأ من جورجينو

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لندن (أ ف ب)

استفاد ارسنال من خطأ للايطالي جورجينو ليجدد فوزه هذا الموسم على تشلسي حارمًا اياه من ضمان بشكل كبير تأهله الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بفوزه عليه في ملعب "ستامفورد بريدج" بهدف نظيف في المرحلة السادسة والثلاثين الاربعاء.

وسجل ايميل سميث رو الهدف الوحيد في اللقاء عندما أعاد جورجينو كرة خاطئة الى الحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا، نجح الاخير في الوصول اليها في الثواني الاخيرة قبل ان تتجاوز خط المرمى ليبعدها وتصل الى الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ مررها الى الانكليزي على باب المرمى (16).

وتجمد رصيد تشلسي عند 64 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن ليستر سيتي الثاني الفائز على مانشستر يونايتد الوصيف في افتتاح المرحلة الثلاثاء، وعلى بعد ست نقاط من وست هام الخامس الذي يحل على برايتون السبت وسبع نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراتين اقل.

وكانت هذه الخسارة الثالثة فقط في 26 مباراة في كل المسابقات لتشلسي منذ وصول المدرب الالماني توماس توخل.

وكان يأمل البلوز الاستعداد بطريقة أفضل لنهائي الكأس ضد ليستر سيتي السبت على ملعب ويمبلي.

ويستضيف تشلسي في المرحلة ما قبل الاخيرة ليستر سيتي ايضًا قبل ان يحل على استون فيلا في الاخيرة، ما يعد بنهاية مثيرة في السباق على مراكز دوري الابطال.

وهذا الفوز الاول لارسنال في ملعب ستامفورد بريدج في الدوري منذ موسم 2011-2012، وللمفارقة كان الموسم الذي حقق فيه البلوز لقبه الوحيد في دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي مع مانشستر سيتي، المتوج أمس بلقب البرميرليغ، في نهائي العام الحالي في 29 ايار/مايو الجاري.

كما أنها المرة الاولى التي يحقق فيها "المدفعجية" ثنائية الفوز ذهابًا وايابًا في الدوري على تشلسي منذ موسم 2003-2004 بعد ان تفوق عليه 3-1 على ملعب الامارات في كانون الثاني/ديسمبر الفائت.

وأجرى توخل سبعة تغييرات على التشكيلة التي فازت على سيتي في الدوري السبت، حيث عاد مواطنه كاي هافيرتس الى جانب الاميركي كريستيان بوليسيك فيما ابقى المغربي حكيم زياش والالماني تيمو فيرنر على دكة البدلاء.

وكان تشلسي الذي خسر مباراته الاولى في الدوري في آخر ست مباريات الطرف الافضل في اللقاء لاسيما في الشوط الثاني، إلا انه فشل في استغلال فرصه.

© 2021 AFP