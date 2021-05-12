بطولة إيطاليا: انتصارا ميلان واتالانتا يصعبان مهمة يوفنتوس في سباق دوري الابطال

البرتغالي كريستيانو رونالدو (يمين) يحتفل مع الارجنتيني باولو ديبالا بتسجيله هدفاً ضد ساسوولو في الدوري الايطالي لكرة القدم في 12 ايار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

أبقى انتصارا أتالانتا وميلان في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم الاربعاء، مهمة يوفنتوس الفائز ايضًا صعبة في التأهل الى دوري أبطال أوروبا قبل مرحلتين على نهاية الموسم.

واستعاد أتالانتا الوصافة التي خسرها موقتًا بفوزه على ضيفه بينيفينتو 2-صفر، فيما واصل ميلان نتائجه الجيدة وحقق انتصاره الثالث تواليًا باكتساحه مضيفه تورينو بسباعية نظيفة، فيما عاد يوفنتوس الذي سقط بثلاثية مدوية على ارضه امام النادي اللومباردي في المرحلة السابقة، ما أدى الى خروجه من المراكز المؤهلة الى دوري الابطال، الى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه ساسسوولو 3-1.

ورفع اتالانتا رصيده الى 75 نقطة متفوقًا بفارق المواجهة المباشرة على ميلان علمًا انهما يلتقيان في المرحلة الختامية، امام نابولي الرابع (73) الفائز الثلاثاء 5-1 على اودينيزي، فيما بقي يوفنتوس على بعد خطوة مع 72 نقطة في المركز الخامس.

ويستقبل يوفنتوس المهدد بالغياب عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 في المرحلة ما قبل الاخيرة البطل المتوج مؤخرًا إنتر في مباراة لا مجال للخطأ فيها، حيث سيترقب ما إذا سيدفع مدربه السابق انتونيو كونتي بتشكيلة قوية امام البيانكونيري، فيما سيأمل ايضًا الافادة من نتيجة ميلان واتالانتا في المرحلة الاخيرة مها كانت النتيحة.

ويلتقي ميلان في المرحلة 37 ما قبل الاخيرة مع ضيفه كالياري واتالانتا مع مضيفه جنوى حيث سيضمنان تأهلهما الى دوري الابطال نظرًا لتفوقهما في المواجهتين المباشرتين على يوفنتوس، في حين سيعوّل الاخير على اي انتكاسة لنابولي الذي يحل على فيورنتينا الاسبوع المقبل قبل ان يستقبل فيرونا في المرحلة الختامية التي يحل فيها فريق المدرب اندريا بيرلو على بولونيا.

- مئوية رونالدو وديبالا -

وكادت أن تستمر مآسي يوفنتوس عندما تحصّل ساسوولو على ركلة جزاء إثر عرقلة من القائد ليوناردو بونوتشي على جاكومو راسبادوري، انبرى لها القائد دومينيكو بيراردي تصدى لها المخضرم جانلويجي بوفون (16) الذي أعلن الثلاثاء رحيله عن تورينو نهاية الموسم الحالي، ويصبح عن 43 عامًا أكبر حارس يتصدى لركلة جزاء فلي تاريخ الدوري.

وافتتح الفرنسي أدريان رابيو التسجيل ليوفنتوس بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة (28).

فيما سجل رونالدو هدفه رقم مئة مع يوفنتوس الذي وصل اليه مطلع موسم 2018-2019 بعد تمريرة طويلة من بوفون شتتها الدفاع لتصل الى رابيو في منتصف خط الملعب مررها برأسه الى رونالدو المتقدم كاسرًا مصيدة التسلل وتابع طريقه نحو المرمى مراوغًا المدافع وسدد كرة على يسار الحارس (45).

وأصبح رونالدو اول لاعب في تاريخ يوفنتوس يصل الى المئوية في اول ثلاثة مواسم مع النادي.

وقلص ساسسوولو النتيجة بعد قرابة الساعة من عمر اللقاء عبر راسبادوري بعد تبادل جميل مع ماونويل لوكاتيلي سددها في الشباك من منتصف المنطقة على يمين بوفون (59).

وأحرز الارجنتيني باولو ديبالا بدوره هدفه المئة مع بطل ايطاليا في المواسم التسعة الاخيرة قبل هذا العام عندما وصلته كرة بينية من السويدي ديان كولوسيفسكي تابعها ساقطة "لوب" منخفضة فوق الحارس (66).

- سباعية ميلان وهاتريك ريبيتش -

ودك ميلان شباك تورينو بسباعية نظيفة بينها ثلاثية للكرواتي أنتي ريبيتش في غضون 12 دقيقة.

وهذه المرة الاولى التي يسجل فيها ميلان اكثر من ستة اهداف خارج الديار في الدوري منذ ايار/مايو 2001 ضد جاره وغريمه إنتر وللمرة الثانية في أرض تورينو في "سيري أ" بعد 1951، وفق موقع "اوبتا" للاحصاءات.

وافتتح فريق المدرب ستيفانو بيولي الطامح للعودة الى دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2013-2014، التسجيل بتسديدة صاروخية من الفرنسي تيو هرنانديز بيسراه من خارج المنطقة (19) قبل أن يضاعف العاجي فرانك كيسييه النتيجة (26 من ركلة جزاء).

واصل الاخير تألقه واقتنص الكرة من الخصم اثر تمريرة خاطئة ومررها الى الاسباني ابراهيم دياس (50)، قبل ان يسجل هرنانديز هدفه الشخصي الثاني بعدما وصلته الكرة من ريبيتش غمزها "لوب" فوق الحارس سالفاتوري سيريغو (62).

وسجل ريبيتش هدفه الاول بعد تبادل جميل للكرة بين لاعبي ميلان وصلت على اثرها الكرة الى البوسني رادي كرونيتش داخل المنطقة ومنه الى الكرواتي تابعها في الشباك (67)، قبل ان يضيف الثاني اثر مرتدة وصلت الكرة منها الى البرتغالي رافايل لياو ومنه الى الكرواتي تابعها في المرمى (72). وأكمل الهاتريك بعد ان وصلته الكرة على مسافة قريبة من المرمى تابعها بركبته في الشباك (79).

وحقق اتالانتا انتصاره الثاني تواليًا بفضل الكولومبي لويس موريال الذي وصلته كرة بينية رائعة خادعة بين المدافعين من الاوكراني رسلان مالينوفسكي تابعها في الشباك (22) فيما سجل الكرواتي ماريو باشاليتش الهدف الثاني (67).

وطرد لوكا كالديورلا من جانب الضيوف لإنذار ثانٍ (82).

وفي مباراة هامشية للبطل، فاز انتر على ضيفه روما 3-1.

© 2021 AFP