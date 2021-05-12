بطولة البرتغال: سبورتينغ يتوج بطلاً للمرة الأولى منذ 19 عاماً

باتريسيا دي ميلو موريرا ا ف ب

لاعبو سبورتينغ يحتفلون مع مدربه روبن أموريم بعد الفوز بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم، لشبونة في 11 أيار/مايو 2021

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لشبونة (أ ف ب)

توج سبورتينغ بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2002 والتاسعة عشرة في تاريخه، بفوزه الثلاثاء على بوافيستا 1-صفر في المرحلة الثانية والثلاثين.

وسجل باولينيو هدف المباراة الوحيد (36) وأبقى على فارق النقاط الثماني الذي يفصل فريقه عن بورتو الثاني قبل مرحلتين على نهاية الموسم.

وكان نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو من أبرز مهنئي فريقه السابق بلقب طال انتظاره 19 عاماً، كاتباً على انستاغرام "تهانينا أيها الأبطال!".

وتوج سبورتينغ باللقب من دون أن يخسر أي مباراة، وهو إنجاز يُحسب للمدرب الشاب روبن أمورين (36 عاما) بما أن أي فريق لم يحققه في نظام الدوري من 34 مباراة.

ورغم تحذيرات السلطات من مخالفة قيود فيروس كورونا، تجمهر الآلاف من مشجعي النادي الأخضر والأبيض خارج ملعب "جوزيه الفالادي" وبدأوا الاحتفال باللقب حتى قبل انتهاء المباراة.

واشتبك المشجعون خارج الملعب مع رجال الشرطة خلال استراحة الشوطين ما أدى الى إصابة أشخاص عدة بحسب الشرطة.

وبعد صافرة نهاية المباراة، تدفق المشجعون الى شوارع لشبونة بسياراتهم بالتزامن مع إطلاق المفرقعات النارية.

وبتتويجه بطلاً، وضع سبورتينغ حداً لهيمنة غريميه بورتو وبنفيكا اللذين احتكرا جميع ألقاب الدوري منذ عام 2003.

وهو اللقب الثاني لسبورتينغ هذا الموسم بعد كأس الرابطة التي أحرزها في أواخر كانون الثاني/يناير على حساب براغا الذي يخوض في 23 أيار/مايو الحالي نهائي الكأس ضد بنفيكا خلف أبواب موصدة أيضاً.

© 2021 AFP