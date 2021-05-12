دورة روما: بداية سهلة لبارتي وسيرينا تخسر في مباراتها الالف وخروج أوساكا ومدفيديف

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

الاسترالية اشلي بارتي خلال مباراتها مع الكازخستانية ياروسلافا شفيدوفا في دورة روما لكرة المضرب في 12 ايار/مايو 2021

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روما (أ ف ب)

بدأت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى مشوارها في دورة روما لكرة المضرب، إحدى دورات الألف عند السيدات بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، بفوز سهل الأربعاء على الكازخستانية ياروسلافا شفيدوفا 6-4 و6-1 في الدور الثاني، فيما استمرت معاناة المصنفة ثانية اليابانية ناومي اوساكا والثاني لدى الرجال الروسي دانييل مدفيديف حيث تعتبر البطولة رابعة دورات الماستزر للالف النقطة للرجال.

وأعفيت بارتي، القادمة من خسارة السبت في نهائي دورة مدريد على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا، من خوض الدور الأول في روما المقامة على ملاعب ترابية، على غرار المصنفات السبع الأوليات، مثل الرومانية سيمونا هاليب الثالثة وحاملة اللقب وأوساكا التي سقطت عند العقبة الأولى بخسارتها الأربعاء أمام الأميركية جيسيكا بيغولا الحادية والثلاثين عالمياً بمجموعتين 6-7 (2-7) و2-6.

واحتاجت بارتي الى ساعة و18 دقيقة لتحسم اختبارها الأول في العاصمة الإيطالية وتحقيق فوزها الخامس والعشرين منذ بداية الموسم الحالي مقابل أربع هزائم تلقتها في ربع نهائي بطولة أستراليا وثمن نهائي دورة أديلايد وربع نهائي دورة تشارلستون ونهائي مدريد توالياً.

وتسعى بطلة رولان غاروس لعام 2019 لتحقيق لقبها الرابع هذا الموسم من أجل التحضر بأفضل طريقة لمحاولة الفوز بلقب فرنسا المفتوحة للمرة الثانية، وهي ستواجه في ثمن النهائي الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التي تغلبت على الفرنسية كارولين غارسيا 6-4 و6-4.

ومن جهتها، سقطت أوساكا عند العقبة الأولى لمشاركتها الثالثة فقط منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أوائل الموسم.

وسبق لأوساكا أن ودعت الأسبوع الماضي دورة مدريد من الدور الثاني أيضاً بخسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا.

وكانت مشاركتها في مدريد الأولى لها على الملاعب الترابية منذ قرابة عامين، وتحديداً منذ بطولة رولان غاروس لعام 2019، باستثناء خوضها كأس الاتحاد في شباط/فبراير 2020.

في المقابل، تخوض بيغولا البالغة 27 عاماً أفضل مواسمها حيث وصلت إلى ربع نهائي بطولة أستراليا في أفضل نتيجة لها في الغراند سلام.

وستلتقي في ثمن النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثالثة والثلاثين عالمياً.

- سيرينا تخسر في مباراتها الالف -

وخسرت المخضرمة الاميركية سيرينا وليامس في مباراتها الألف ضمن منافسات رابطة المحترفات بسقوطها في الدور الثاني إثر عودتها إلى الملاعب بعد غياب قرابة ثلاثة أشهر.

وسقطت ابنة الـ39 عامًا المصنفة ثامنة عالميًا أمام الارجنتينية ناديا بودوروسكا (44) 7-6 (8/6)، 7-5 التي حققت مفاجأة العام الماضي بوصولها الى نصف نهائي رولان غاروس.

ولم تخض وليامس المتوجة في روما أربع مرات وفي حوزتها 23 لقبًا في الغراند سلام، أي مباراة منذ خروجها من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام.

وتأهلت سابالينكا بدورها بعد فوزها على الاسبانية سارا سوريبيس تورمو 7-5، 6-1 لتضرب موعدًا مع المراهقة الاميركية كوري غوف الفائزة على اليونانية ماريا ساكاري 6-1، 1-6، 6-1.

وبلغت البولندية ايغا شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس الدور الثالث بفوزها على الاميركية ماديسون كيز 7-5، 6-1 لتضرب موعدًا مع التشيكية باربورا كريسيكوفا التي أطاحت بحاملة لقب استراليا المفتوحة عام 2020 الاميريكية صوفيا كينن المصنفة رابعة 6-1، 6-4.

وتأهلت الى ثمن النهائي بطلتان سابقتان لهذه الدورة هما الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة التي أحرزت اللقب عامي 2017 و2018، والتشيكية كارولينا بليشكوفا التاسعة والتي توجت بطلة عام 2019.

وتغلبت سفيتولينا على الأميركية أماندا أنيسيموفا 2-6 و6-3 و6-4، فيما فازت بليشكوفا على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-2 و6-3.

وتلتقي سفيتولينا مع الإسبانية غاربينيي موغوروسا الثانية عشرة الفائزة على الأميركية برناردا بيرا 2-6، 6-صفر، 7-5، فيما تلعب بليشكوفا مع الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا التي أسقطت التشيكية الاخرى بترا كفيتوفا الحادية عشرة 6-4، 3-6، 6-4.

- مدفيديف يطالب بإقصائه -

لدى الرجال، واصل مدفيديف العائد الى المركز الثاني في التصنيف العالمي هذا الاسبوع على حساب الاسباني رافايل نادال، معاناته على الملاعب الترابية حيث خرج من الدور الثاني على يد مواطنه أصلان كاراتسيف 6-2، 6-4 ليبقى من دون اي فوز في روما في ثلاث مشاركات.

ويُعدّ مدفيديف من غير المحبّذين للملاعب الترابية حيث خرج من الدور الاول في بطولة رولان غاروس الفرنسية في مشاركاته الاربع، وحقق فوزًا واحدًا في مدريد في ثلاث مشاركات كان منذ قرابة الاسبوعين في الدور الثاني، في حين لم يحقق أي انتصار في ثلاث مشاركات في روما.

وجدد كرهه للتراب اليوم عندما كان يتحدث مع نفسه عند الاستراحة بعدما خسر ارساله في الشوط السابع من المجموعة الثانية "إنها أسوأ أرضية في العالم بالنسبة لي. ولكن إذا تحبون أن تلعبوا في القذارة كالكلب، فأنا لا أحكم على ذلك".

ومن ثم استدار نحو المراقب غيري ارمسترونغ وقال له "لا أريد أن أكون هنا. غيري، رجاء، قُم بإقصائي، إن ذلك أفضل للجميع".

وكان هذا اللقاء الاول الذي يجمع مدفيديف مع مواطنه المتوج هذا العام بأول ألقابه الاحترافية في دبي، بعد أن حققا سويًا لقب كأس الرابطة مع منتخب روسيا مطلع العام.

وهي الخسارة الاولى لمدفيديف ضد أحد مواطنيه بعد ستة انتصارات تواليًا.

وفي أبرز النتائج الاخرى، تأهل الالماني الكسندر زفيريف السادس بطل مدريد والنمسوي دومينيك تيم الرابع الى الدور الثالث بفوز سهل للاول على البوليفي هوغو ديليين (128) 6-2، 6-2 وصعب للثاني على المجري مارتون فوشوفيتش 3-6، 7-6 (7/5)، 6-صفر.

ويلتقي الالماني تاليًا مع الياباني كي نيشيكوري الذي تأهل اثر انسحاب الاسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر.

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس حامل لقب دورة مونتي كارلو للماسترز ووصيف برشلونة الدور الثالث بفوزه على الكرواتي مارين تشيليتش 7-5، 6-2.

كما تأهل الروسي أندري روبليف السابع بفوزه على الالماني يان لينارد ستروف 6-7 (7/9)، 6-1، 6-4 حيث يلتقي تاليًا مع الاسباني روبرتو باوتيستا اوغوت الحادي عشر الذي أسقط التشيلي كريستيان غارين 7-6 (7/5)، 6-3.

© 2021 AFP