نهائي كأس ألمانيا: هالاند بين ناغلسمان وهدية وداع لايبزيغ

ليون كوغيلر تصوير مشترك/ا ف ب

لم يحرز ناغلسمان أي لقب كبير مع هوفنهايم أو لايبزيغ

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برلين (أ ف ب)

ينوي يوليان ناغلسمان توديع فريقه لايبزيغ بأول ألقابه كمدرب، عندما يواجه الخميس بوروسيا دورتموند ونجمه العائد من اصابة إرلينغ هالاند في نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم على ملعب برلين الأولمبي وراء أبواب موصدة.

وستكون مهمة ناغلسمان صعبة مع عودة الهداف الفتاك النروجي إلى التمارين، بعد غيابه عن المواجهة الأخيرة ضد لايبزيغ (3-2) السبت في الدوري.

وغاب هالاند (20 عاما) عن مباراتي فريقه الاخيرتين ضد هولشتاين كيل (5-صفر) في نصف نهائي مسابقة الكأس وضد لايبزيغ.

وسجل هالاند 53 هدفا مع دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه في كانون الثاني/يناير عام 2020 من نادي سالزبورغ النمسوي ويملك فرصة احراز باكورة القابه في صفوف الفريق الالماني.

وفي بروفة للمباراة النهائية، تألق الإنكليزي الشاب جايدون سانشو، وقاد فريقه إلى فوز خامس تواليا واحتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفين لفريقه من اصل ثلاثة.

قال مدافع لايبزيغ لوكاس كلوسترمان الذي سجل خلال خسارة فريقه السبت خارج أرضه "حتى إذا لعب (هالاند) أعتقد أننا نملك فرصة جيدة للفوز في النهائي".

ويغيب عن دورتموند حارسه السويسري مارفين هيتس، المصاب بركبته السبت وسيحل بدلا منه مواطنه رومان بوركي.

ويبحث دورتموند عن اللقب الخامس في تاريخه، علما بانه توّج مرتين في الألفية الحالية في 2012 و2017.

قال مدافعه ماتس هوملس المتوج مرتين في المسابقة "ستكون الأمور قوية جدا".

بدوره، رأى المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك لوكالة سيد التابعة لفرانس برس "بدأت الكأس منذ نحو 85 عاما، واحرزناها أربع مرات. لا ترفعها كل سنة".

في المقابل، تأسس لايبزيغ، المدعوم من شركة ريد بول لمشروبات الطاقة، حديثا في العام 2009، وهو يطارد لقبه الأول في المسابقة، بعد خسارته الكبيرة في نهائي 2019 ضد بايرن ميونيخ صفر-3.

ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي مع 20 لقبا، مقابل 6 لفيردر بريمن و5 لكل من شالكه وأينتراخت فرانكفورت.

- أصغر مدرب؟ -

وسيواجه لايبزيغ الذي تخطى فيردر بريمن 2-1 بعد التمديد في نصف النهائي، خصما عنيدا فاز في مبارياته الخمس الاخيرة، بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي. كما لم يخسر الفريق الاصفر والاسود في آخر سبع مباريات ضد لايبزيغ.

قال ناغلسمان الذي سيتولى تدريب بايرن ميونيخ بدءا من الموسم المقبل "السجل ليس خارقا، لدينا عمل للقيام به".

وفي 11 مباراة ضد دورتموند، كمدرب للايبزيغ أو هوفنهايم قبله، لم يفز المدرب الشاب سوى مرة يتيمة.

أضاف ناغلسمان "لقد حان الوقت، في برلين يجب أن نقوم بالعمل المناسب".

ويمكن للمدرب البالغ 33 عاما أن يدخل التاريخ كأصغر مدرب يحرز اللقب، متفوقا على هانس-ديتر تيبنهاور الذي كان بعمر الخامسة والثلاثين عندما قاد فورتونا دوسلدورف إلى لقب 1979.

وبرغم قيادته لايبزيغ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يملك ناغلسمان في سجله لقبا وحيدا مع هوفنهايم في بطولة تحت 19 سنة لموسم 2013-2014. عندما انضم إلى الفريق في 2019، وقال انه يريد منح الفريق "بعض الالقاب".

هذه فرصته الأخيرة قبل أن يحل بدلا منه الأميركي جيسي مارش، مدرب سالزبورغ النمسوي راهنا. في المقابل، يريد إدين ترزيتش أن يصنع اسما لنفسه بعد حلوله بشكل موقت بدلا من السويسري لوسيان فافر المقال، وقبل أن يخلي الساحة إلى ماركو روزه القادم من بوروسيا مونشنغلادباخ.

درّب ابن الثامنة والثلاثين فرق دورتموند للناشئين والرديف، قبل أن يتولى مهمة الفريق الأول موقتا في كانون الأول/ديسمبر.

يتذكر ترزيتش عندما كان يسافر إلى العاصمة لمشاهدة فريقه يلعب وهو مشجع للنادي "ذهبت بالسيارة، الطائرة، قطار المشجعين وأيضا قطار الجهاز الفني". تابع "الآن، وللمرة الأولى سأكون في قيادة حافلة الفريق إلى برلين".

© 2021 AFP