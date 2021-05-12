يورويا ليغ: ماغواير في سباق مع الإصابة لخوض النهائي مع مانشستر يونايتد

نيك بوتس تصوير مشترك/ا ف ب

مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير يتعرض للعرقلة من قبل لاعب أستون فيلا الهولندي المغربي الأصل أنور الغازي (إلى اليسار) في لقاء الفريقين في الدوري الانكليزي الممتاز، على ملعب فيلا بارك في برمنغهام وسط انكلترا في 9 أيار/مايو 2021

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لندن (أ ف ب)

يأمل النروجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي في أن يكون قائد الفريق المدافع هاري ماغواير الذي يسابق الوقت للتعافي من اصابة في الكاحل، جاهزاً لخوض نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" أواخر الشهر الحالي.

وقال سولشاير إنه من غير المرجح أن يخوض قائد "الشياطين الحمر" المباريات الثلاث المتبقية في البريميرليغ، بعدما عانى من اصابة في الاربطة في مباراة الفوز على أستون فيلا 3-1 الاحد الماضي.

وغاب ماغواير (28 عاماً) عن صفوف فريقه في الدوري الممتاز للمرة الاولى منذ وصوله إلى ملعب "أولد ترافورد" في 2019، وشاهد من المدرجات خسارة يونايتد أمام فريقه السابق ليستر سيتي 1-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين، ليتوج "جاره" سيتي باللقب من دون أن يلعب. كما منح هذا الفوز جرعة ثقة إضافية لليستر الثالث في سعيه للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال المدرب النروجي عقب المباراة "النبأ السار هو ان (الكاحل) لم يتعرض لكسر، لكن إصابة الرباط خطيرة أيضاً"، مضيفاً "أنا إيجابي جداً (بشأن مشاركته في نهائي يوروبا ليغ)... آمل في أن يكون جاهزاً".

وتابع "لا أعتقد انه سيلعب في الدوري مجدداً ولكن سنبذل قصارى جهدنا لكي يكون جاهزاً للمباراة النهائية".

ويجمع نهائي "يوروبا ليغ" بين يونايتد وفياريال الاسباني في 26 الشهر الحالي في مدينة غدانسك البولندية.

ويسعى يونايتد، الضامن تأهله إلى المسابقة القارية الام في الموسم المقبل، للفوز بلقبه الاوّل منذ أن أحرز لقب مسابقة "يوروبا ليغ" بالذات في عام 2017.

وطمأن سولشاير مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت أنه لن يستعجل عودة ماغواير، كي لا يسقط مجدداً في فخ الاصابة تمهيداً لمشاركته في كأس أوروبا 2020 في الصيف القادم والمؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وأردف قائلاً "نحاول دائماً الإعتناء باللاعبين على المدى الطويل. إذا كان لائقاً سيلعب، وفي حال لم يكن لن يفعل ذلك"، وختم "ولكن، كما قلت، نأمل في أن يكون جاهزاً اذا كان كذلك معنا، فمن المحتمل أن يكون جاهزاً لكأس أوروبا"

© 2021 AFP