السد القطري يمدد عقد مدربه تشافي موسمين إضافيين

فايز نور الدين ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

نفى المدرب الإسباني تشافي بعد تمديد عقده مع السد القطري الاربعاء حتى عام 2023 أن يتضمن عقده الجديد بنداً يسمح له بالرحيل في أي وقت.

وفي ظل تكهنات في الصحف الاسبانية حول بند يسمح للاعب الوسط السابق بالرحيل إلى برشلونة الاسباني حيث عاش صولات وجولات، قال تشافي لموقع النادي الرسمي "هذا البند غير صحيح، وأنا مرتبط بعقد لمدة موسمين مع السد، وأحترم هذا العقد، وأحترم أيضاً طرق التفاوض الرسمية بين جميع الأطراف".

وأشارت تقارير إلى نية برشلونة وادارته الجديدة استقدام تشافي للحلول بدلاً من مدربه الهولندي رونالد كومان.

وأبدى تشافي سعادته بالاستمرار مع "الزعيم": "حققنا الكثير معًا، وسجلنا الأهداف، وفزنا بالمباريات والألقاب، وكلنا فخورون جدًا بهذا النجاح، الحصول على هذا النوع من الدعم هو أفضل شيء يمكن أن يحصل عليه أي مدير فني".

وتولى تشافي مسؤولية تدريب الفريق الأول بنادي السد في صيف عام 2019، وتوج معه بستة ألقاب، وبلغ نهائي كأس الأمير 2021. لكنه ودع دور المجموعات أخيراً في دوري أبطال آسيا على غرار باقي ممثلي الاندية القطرية.

أضاف المدرب البالغ 41 عاماً "لدي كل ما يمكن أن أرغب في القيام به بشكل جيد، وأنا أشعر بالفخر للاستمرار مع نادي السد لمدة موسمين إضافيين".

© 2021 AFP