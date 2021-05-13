بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يغادر الحصة التمرينية لبايرن

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غادر هداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوسفكي تمارين فريقه بعد 40 دقيقة من بدايتها الخميس كما أكد النادي

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

غادر هداف بايرن ميونيخ المتوج أخيراً بلقب الدوري الالماني لكرة القدم للموسم التاسع توالياً، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي تمارين النادي البافاري الخميس صباحاً بعد 40 دقيقة من بدايتها، فيما حامت الشكوك حول ماهية حقيقة ما حصل مع الهداف الساعي خلف الرقم القياسي لأكبر عدد من الاهداف في موسم واحد.

وفي حين أفادت صحيفة بيلد المحلية أن ليفاندوفسكي غادر التمارين بسبب تعرضه لاصابة، خالف بايرن ما ذكرته الاولى مصرحاً أن هدافه غادر للراحة.

وكانت الصحيفة المحلية الوسيلة الإعلامية السّباقة في تداول خبر مغادرة المهاجم ابن الـ 32 عاماً التمارين، وكتبت "أصيب المهاجم الخارق بعد احتكاك مع لاعب آخر".

وتابعت "توجه +ليفي+ إلى الفندق برفقة طبيب الفريق يوخن هانيه والمعالج الفيزيائي جاني بيانكي" و"بدا الهداف بحالة عصبية".

غير أن رواية النادي البافاري عاكست ما جاء في الصحيفة، إذ قال في بيانه على موقعه الرسمي "تمرن روبرت ليفاندوفسكي بقدر أقل من بقية لاعبي الفريق من أجل الحدّ من حدية العمل"، من دون أن يشير إلى أي مشكلة جسدية.

وكان ليفاندوفسكي عاد إلى الملاعب بعد غيابه لفترة ثلاثة اسابيع في نيسان/أبريل بسب اصابة في الركبة تعرض لها بقميص منتخب بلاده أمام أندورا في مباراة الفوز بثلاثية نظيفة في 28 آذار/مارس 2021، خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ولم يعد ليفاندوفسكي مرعب الدفاعات ومتصدر ترتيب الهدافين برصيد 39 هدفاً في "البوندسليغا" في هذا الموسم، يتأخر سوى بفارق هدف عن الرقم القياسي لأكبر عدد من الاهداف في موسم واحد بحوزة الهداف الاسطوري للنادي البافاري غيرد مولر مع 40 هدفاً حققه في موسم 1971-1972.

وما زال أمام ليفاندوفسكي مباراتين لمعادلة وتحطيم رقم "المدفعجي"، بداية السبت عندما يحل فريقه ضيفاً على فرايبورغ، وثم في المرحلة 34 الاخيرة عندما يستضيف أوغسبورغ.

© 2021 AFP