دورة بارما: مشاركة المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب

المخضرمة الاميركية سيرينا وليامس خلال مباراتها أمام الارجنتينية ناديا بودوروسكا في دورة روما على ملاعب ترابية في 12 أيار/مايو 2021

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باريس (أ ف ب)

تعتزم المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس (39 عاماً) المشاركة في دورة بارما الإيطالية في كرة المضرب، إحدى دورات المحترفات 250، بحسب ما أعلن مقربون منها لوكالة فرانس برس الخميس.

ويأتي قرار سيرينا الفائزة بـ 23 لقباً كبيراً في بطولات غراند سلام عقب خروجها الأربعاء من الدور الثاني من دورة روما، إحدى دورات الألف عند السيدات بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، في اول مباراة تخوضها منذ سقوطها في الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة في شباط/فبراير الماضي.

وخسرت المصنفة ثامنة عالميًا في مباراتها الألف على ملاعب الكرة الصفراء أمام الارجنتينية ناديا بودوروسكا (44) 7-6 (8/6) و7-5.

وقالت بعد الخسارة "المباراة الاولى على التراب دائمًا صعبة، كان من الجيد ان ابقى على مسافة قريبة منها ولكن من الواضح انه عليّ أن أقدم الافضل".

وتابعت "ربما أنا بحاجة للمزيد من المباريات...لا يبدأ موسمي على الملاعب الترابية في هذا الوقت المتأخر عادة ولكن التمارين مهمة لذا أعلم انها مسألة وقت فقط".

ولم يكن من المقرر أن تخوض الأميركية غمار منافسات أي دورة قبل بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق في 30 أيار/مايو الحالي.

وتأمل سيرينا من خلال مشاركتها في بارما حيث قوة المنافسة أقل حدة من روما، أن تستعيد نغمة الانتصارات على الملاعب الترابية وترفع من مستواها لكي تصل إلى البطولة الفرنسية بأفضل مستوى لها.

وكانت اللاعبة الأميركية قلّصت عدد مشاركاتها في الدورات، مع الإبقاء على مسعاها في احراز لقبها الـ 24 الكبير في بطولات غراند سلام لتعادل الرقم القياسي المطلق بحوزة الاسترالية مارغريت كورت.

© 2021 AFP