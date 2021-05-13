دورة روما: ديوكوفيتش إلى ربع النهائي في ظل مواكبة جماهيرية للمرة الأولى

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يرسل خلال مباراته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا التي فاز بها وتأهل إلى ربع نهائي دورة روما، في 13 أيار/مايو 2021

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روما (أ ف ب)

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً إلى ربع نهائي دورة روما في كرة المضرب، رابعة دورات الماستزر لدى الرجال، الخميس بفوزه السهل على الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-2 و6-1، في مباراة أقيمت في ظل مواكبة جماهيرية للمرة الاولى منذ انطلاق الدورة.

واحتاج ديوكوفيتش حامل لقب روما خمس مرات آخرها العام الماضي، إلى ساعة و10 دقائق لإقصاء المصنف 48 عالمياً في ملعب "فورو إيتاليكو" الذي استقبل 25 في المئة من قدرته الاستيعابية الجماهيرية، بعد بداية خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وهي المواجهة الاولى بين الصربي وزميله الاسباني في التمارين.

وعبّر الصربي ابن الـ 33 عاماً عن فرحه بعودة الجماهير قائلاً "لم يكن جيداً، بل رائعاً. اشتقت للجماهير"، وتابع "من الجميل رؤيتهم يعودون".

وبعدما خسر ارساله الافتتاحي في المجموعة الأولى، ردّ ديوكوفيتش بكسر ارسال منافسه 5 مرات توالياً ليخمد مساعي فوكينا في متابعة مفاجأته، ويفوز بمجموعتين وبالمباراة.

وعلّق ديوكوفيتش على بدايته الخاسرة قائلا "بدأ بشكل جيد، ولكن نجحت في كسر ارساله مباشرة وفرضت التحكم والاستقرار (في الاداء)"، وختم "اعتقد اني لعبت على ألأقل أفضل مما فعلت الإثنين بنسبة من 20 إلى 30 في المئة".

وضرب الفائز بـ 18 لقباً كبيراً في بطولات غراند سلام موعداً مع الفائز بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس والإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع لحجز مقعد إلى نصف النهائي.

وفي مباراة ثانية، فاز الأميركي رايلي أوبلكا على الروسي أصلان كاراتسيف 7-6 (8-6) و6-4.

© 2021 AFP