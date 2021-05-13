ديفيد كاميرون يمثل أمام لجنة برلمانية في قضية غرينسيل

جاك تايلور ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (يمين) ومن خلفه بوريس جونسون في لندن في 7 تموز/يوليو 2015

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

يمثل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس أمام لجنة برلمانية لتقديم إيضاحات عن أنشطته المثيرة للجدل في إطار الفضيحة السياسية التي أدت إلى إفلاس شركة غرينسيل المالية وهو طرف فيها.

وكان زعيم حزب المحافظين السابق مستشارًا للشركة التي يمتلك خيارات أسهم مربحة فيها - وأصبحت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التي تمنح القروض في آذار/مارس. إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى داخل الشركات، كان للقضية تداعيات سياسية في بريطانيا وأعادت إحياء الجدل حول العلاقات الوثيقة في الأوساط السياسية والمالية الرفيعة.

في الوثائق التي كشفت عنها لجنة الخزانة الثلاثاء والتي يمثل أمامها ديفيد كاميرون اعتبارا من الساعة 13,30 ت غ يبدو أن الزعيم المحافظ السابق وفريقه أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة على تطبيق واتساب إلى مسؤولين حكوميين وماليين في أقل من أربعة أشهر في 2020.

واعترف وزير المال ريشي سوناك بممارسة "ضغوط" على فرقه لدرس طلب كاميرون نيابة عن غرينسيل، الذي كان يسعى للحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمة، ولكن دون نتيجة.

وفتح رئيس الوزراء بوريس جونسون تحقيقا مستقلا.

- يتحمل "المسؤولية الكاملة" -

بعد أن لزم الصامت لأسابيع، أصدر ديفيد كاميرون بيانًا طويلاً منتصف نيسان/أبريل أكد فيه أنه لم ينتهك "لا مدونة السلوك ولا قواعد حكومية"، لكنه أقر بأنه يمكن استخلاص "العبر" وأن "الاتصالات مع الحكومة يجب أن تتم حصريًا عبر القنوات الرسمية".

وكان الزعيم السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2010 و2016، وظف في داونينغ ستريت مؤسس الشركة المالية المصرفي الأسترالي ليكس غرينسيل.

وبعد الاستماع إلى أقواله الثلاثاء أمام لجنة الخزانة، أعلن أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن إفلاس شركته لكنه نفى القيام بأي عملية احتيال في هذه القضية.

وبشأن كاميرون، أوضح أنه ومجلس إدارته "قرروا التواصل مع ديفيد كاميرون ليصبح مستشارنا (...) كنا نفكر في كيفية تطوير مؤسستنا وتوسيع نطاق أنشطتها".

وأوضح أن كاميرون "قدم لهم توصيات حول طريقة نمو مؤسستهم"، وقدم لهم على وجه الخصوص "تحليله" و"تفكيره الجيوسياسي".

وقام ليكس غيرنسيل الذي نشأ في اسرة من مزارعي قصب السكر، بتأسيس شركة غيرنسيل المالية في 2011 المتخصصة في منح قروض قصيرة الأجل للشركات لتسدد مورديها.

وتطورت شركته بعيدًا عن الأنظار لكنه سرعان ما انهارت بعد أن ساهم الوباء في إلى زعزعة وضع عملاء وبالتالي موثوقية المستحقات التي بنى نموذجه عليها. يضاف إلى ذلك شكوك حول قلة شفافية بنيتها وشبهات في احتيال محاسبي.

كما كشفت الشرطة المالية البريطانية (سلطة السلوك المالي) الثلاثاء في رسالة إلى لجنة الخزانة أنها فتحت تحقيقًا، معتبرة أن بعض الادعاءات عن ظروف الإفلاس "يحتمل أن تكون ذات طابع إجرامي".

خلال جلسة استماع الأربعاء أعرب نيخيل راثي الرئيس التنفيذي للشرطة المالية البريطانية عن قلقه بشأن نمو المنظمات المالية غير المصرفية مثل غرينسيل غير الخاضعة للتنظيم مثل البنوك والتي تراقب عن كثب منذ الأزمة المالية عام 2008.

واشار الى "اننا نواجه ندرة في المعلومات" خاصة فيما يتعلق بتبييض الاموال، بينما تلتزم البنوك بمعايير التصريح على وجه الخصوص.

وقدم الفرع التشغيلي لغرينسيل طلب إفلاس في بريطانيا في آذار/مارس بينما تم تصفية الشركة الأم المسجلة في أستراليا في نيسان/أبريل.

© 2021 AFP