ماكغريغور الرياضي الأعلى دخلاً في عام 2020 بحسب فوربس

ستيف ماركوس غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور الأعلى دخلاً لعام 2020 بحسب فوربس في صورة له قبل نزاله مع الأميركي دونالد سيروني في 18 كانون الثاني/يناير 2020 في لاس فيغاس

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لوس انجليس (أ ف ب)

تصدّر نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى دخلاً في العالم لعام 2020، مع عائدات قُدّرت بحوالي 180 مليون دولار معظمها من نشاطاته التجارية، بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته الخميس.

ولم يخض الإيرلندي البالغ 32 عاماً سوى نزال واحد في عام 2020، مقابل 22 مليون دولار انتهى بفوزه على منافسه الأميركي دونالد سيروني بعد 40 ثانية فقط من البداية.

وبلغت مداخيل ماكغريغور من الأعمال التجارية 158 مليوناً، ولا سيما بعدما أقدم على بيع اسهمه في شركة لانتاج الويسكي.

وبحسب المجلة الأميركية، كان ماكغريغور واحداً من أربعة رياضيين حقق أكثر من 100 مليون دولار كعائدات في عام 2020.

وحلّ نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ومتصدر اللائحة في عام 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني مع عائدات تقدّر بـ 130 مليون دولار، وتلاه نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 120 مليوناً.

وأكمل لاعب دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية داك بريسكوت رباعي المقدمة مع مداخيل بـ 107,5 ملايين دولار، متقدّماً على نجم كرة السلة وفريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس (96,5 مليون دولار) والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي (95 مليون دولار).

وحافظ أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيديرر، الفائز بـ 20 لقباً في بطولات غراند سلام، على مكانته ضمن العشرة الاوائل برغم عدم خوضه سوى دورة واحدة في العام الماضي، مع عائدات قدّرت بـ 90 مليون دولار.

© 2021 AFP