محكمة اسبانية تطالب بمعرفة ما اذا استخدم "ويفا" سلطة مفرطة لإخماد الدوري السوبر

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

طالبت محكمة تجارية إسبانية من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي استيضاحاً بشأن ما إذا كان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" أفرطا في استخدام سلطتهما لاخماد فكرة مشروع الدوري السوبر الأوروبي التي ما تزال تحظى بدعم ثلاثة أندية أوروبية كبيرة، بحسب مطالعة استشارية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقدّمت محكمة التجارة الرقم 17 في مدريد سؤالاً أولياً إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لمعرفة ما اذا تم خرق المادتين 101 و102 من معاهدة عمل الاتحاد الاوروبي اللتين تحظران حالات الاحتكار، ما قد يؤثر على الاتحاد القاري للعبة الذي وقف بشدة ضد انشاء الدوري السوبر.

ووقف 12 نادياً من بين الأغنى في القارة الأوروبية في نيسان/أبريل الماضي خلف مشروع إطلاق الدوري السوبر الأوروبي الذي أُخمد في مهده بعد 48 ساعة فقط، اثر انتقادات ومعارضة شديدة من الاتحادين القاري والدولي للعبة والجماهير.

وبينما انسحبت 9 من الأندية الداعمة للمشروع، بقيت أندية ريال مدريد الاسباني ومواطنه برشلونة ويوفنتوس متمسكة بطرحها، في ما يمكن أن تواجه من عقوبات بسبب تعنتها.

© 2021 AFP